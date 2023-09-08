Beş yüz ve bin TL'lik banknotlar çıkacak mı? Tasarımları dolaşmaya başladı

Dolar ve Euro kurunun sürekli yükselişi, enflasyon ateşinin bir türlü sönmeyişi derken TL her geçen değer kaybetmeye devam ediyor. 200 TL ilk çıktığı dönemde 131 dolar değerinde iken bugün sadece 7.45 dolar karşılığında.

Piyasadaki en yüksek TL banknotu ile temel gıda ürünlerinin bile alınamadığı bu dönemde hem esnaf hem de ekonomistler 500 ve 1000 TL’lik banknotların tedavüle sokulması gerektiğini belirtiyor.

Milli Gazeteden alınan habere göre: Üretim, plânlama, tasarruf ve yatırımdan uzak AKP iktidarları politikalarının ekonomiyi getirdiği çıkmaz sonucunda Türk Lirası (TL) sürekli değer kaybetmeye devam ediyor. Öte yandan, uzman ekonomistler 500 ve 1000 TL'lik banknotların tedavüle sokulmasının artık vaktinin gelip geçtiğini belirtiyorlar.

Paramızda yaşanan hızlı değer kaybı, vatandaşların ellerindeki kağıt ve madeni para miktarının artmasına neden oldu. Elimizde yüklü miktarda para var ama alım gücü düştü.

Türk lirasının sürekli değer kaybetmesi, ekonomik sorunların bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Tüketim ekonomisinin iktidar tarafından merkeze alınması, üretime gerekli önemin verilmemesi TL'ye değer kaybettirdi. Bu sorunlara ek olarak, enflasyon ve hayat pahalılığı gibi etkenlerle birlikte döviz kurlarındaki artış, vatandaşların geçimini zorlaştırdı.

EKONOMİSTLER YENİ BANKNOTLARI ÖNERİYOR

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Türk lirasının değer kaybına rağmen, 500 TL ve 1000 TL değerinde yeni banknotların tedavüle sokulması gerektiğini savunuyor. Ekonomik koşulların, yakın bir gelecekte 500 TL ve 1000 TL'lik banknotların piyasaya sürülmesine işaret ettiğine dikkat çekiyor. Bu, ekonominin güçlenmesine ve vatandaşların daha fazla parayı ellerinde tutmalarına yardımcı olabilir.

YENİ BANKNOT TASARIMLARI

Grafik tasarımcıları tarafından paylaşılan yeni banknot tasarımları da sık sık gündeme geliyor. Sosyal medyada popüler olan bu tasarımlar, Türk lirasının değer kaybına çözüm olabileceği düşünülen bir adımın prototipi olarak ön plana çıkıyor. Bu tasarımlar, yeni banknotların nasıl görünebileceği konusunda fikirler sunuyor. Ancak bu tasarımların resmi olarak kabul edilip edilmeyeceği henüz netlik kazanmış değil.

Yeni banknotların piyasaya sürülmesiyle birlikte, ekonomik denge sağlanması ve vatandaşların nakit ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor. Türkiye'deki ekonomik koşullar, yakın bir gelecekte 500 TL ve 1000 TL'lik yeni banknotların piyasaya sürülmesine işaret ediyor.