Besi çiftliğinde metan gazı faciası! Gübre çukurunda öldüler

Kaynak: DHA
Besi çiftliğinde metan gazı faciası! Gübre çukurunda öldüler

Ankara’nın Polatlı ilçesinde besi çiftliğinde meydana gelen metan gazı nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. Çiftlik çalışanları ahırın altındaki gübre çukurunda Afganistan uyruklu iki işçinin cansız bedenini buldu.

Olay, Türkkarsak Mahallesi'nde İsa Erten'e ait besi çiftliğinde meydana geldi. Çiftlik çalışanları, sabah saatlerinde ahır bölümünün alt tarafındaki gübre çukurunda Afganistan uyruklu işçileri hareketsiz halde gördü. İhbar üzerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde çiftlikte çalışan Muhammed Rahim (23) ile soyadı ve yaşı belirlenemeyen Ahmed'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede işçilerin dün akşam 21.30 sıralarında temizlik için art arda gübre çukuruna girdiği ve bir daha çıkamadıkları belirlendi. İşçilerin metan gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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