Beşiktaş Avrupa şampiyonluğunu kıl payı kaçırdı. Avantajını koruyamadı

EuroCup Kadınlar Finali ikinci maçında temsilcimiz Beşiktaş BOA, 7 sayı farkla kazandığı ilk maçın rövanşında İngiltere ekibi London Lions ile karşılaştı.

Temsilcimiz, mücadeleyi 81-70 kaybetti ve turnuvayı ikinci olarak tamamladı.

Beşiktaş BOA’da koç Aziz Akkaya, ikinci teknik faulünü alarak oyundan ihraç edildi.

Diğer taraftan temsilcimizde beş faule ulaşan Jovana Nogic, Tijana Krivacevic ve Li Yueru de oyun dışında kaldı.

Karşılaşmanın periyot sayıları şu şekilde;

1. periyot: 23-17 (L. Lions)

2. periyot: 45-35 (L. Lions)

3. periyot: 60-55 (L. Lions)

4. periyot: 81-70 (L. Lions)