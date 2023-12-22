Beşiktaş Avrupa'da son 16 turuna yükseldi

FIBA Kadınlar EuroCup play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Beşiktaş Çekya ekibi Zebiny ile karşılaştı.
Deplasmanda oynanan mücadelede siyah-beyazlılar ilk çeyreği 18-15 geride kapattı. İkinci çeyrekte reaksiyon veren Beşiktaş devreyi 43-34 önde kapattı.
Üçüncü çeyrekte ev sahibi ekip farkı 3 sayıya indirsede (57-54) siyah-beyazlılar rakibini 78-58 mağlup etmeyi başardı.
Eşleşmenin ilk maçında İstanbul’da rakibine 73-63 kaybeden Beşiktaş averaj farkıyla son 16 turuna yükselen ekip oldu.
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