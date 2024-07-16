Beşiktaş Cenk Tosun'a veda etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş Cenk Tosun'a veda etti

Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe ile anlaşma sağlayan Cenk Tosun için teşekkür mesajı yayınladı.

Beşiktaş, sözleşmesi sona eren Cenk Tosun’a veda paylaşımı yaptı.

Cenk Tosun’a Emekleri İçin Teşekkür Ederiz.” başlıklı paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

Yollarımızın ilk kez 2014 yılında kesiştiği, kazandığımız üç Süper Lig ve iki Türkiye Kupası şampiyonluğunda pay sahibi olan, A Milli Takımımızın değerli oyuncusu Cenk Tosun’la profesyonel sözleşmemiz sona ermiştir. Cenk Tosun’a Kulübümüze emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Tecrübeli golcünün, Fenerbahçe ile 2 yıllık anlaşma sağladığı ve sarı lacivertli takıma transferinin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

33 yaşındaki golcü, Beşiktaş formasını 227 kez giydi ve 96 gol, 30 asist yaptı.

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