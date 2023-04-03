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Beşiktaş derbinin VAR kayıtlarını istiyor. Fenerbahçe kabul etti

Beşiktaş, sosyal medya hesabından Türkiye Futbol Federasyonu'nu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin Hatayspor ve Gaziantep FK için söylediği karara tepki gösterdi.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 16:52
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Beşiktaş: Derbinin VAR kayıtları açıklansın

Beşiktaş derbinin VAR kayıtlarını istiyor. Fenerbahçe kabul etti
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Resmi internet sitesinde bir açıklama yapan siyah-beyazlılar, açıklamasında ayrıca Fenerbahçe derbisinin VAR kayıtlarını istedi.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:
"22 Mart 2023 tarihinde yapmış olduğumuz açıklamada, Fenerbahçe-Beşiktaş maçına ait VAR kayıtlarının sonuç ne olursa olsun kamuoyuyla paylaşılmasını talep etmiştik. Bu talebimizin arkasında olduğumuzu belirtiyor, müsabakaya ait VAR kayıtlarının açıklanmasını bir kez daha talep ediyoruz.
Kaldı ki bu tek taraflı bir istek değil, rakibimiz Fenerbahçe'nin nezdinde de kabul görmüş bir taleptir.
Beşiktaş JK olarak;
Fenerbahçe maçına ait VAR kayıtlarının kamuoyuyla ya da kulüplerin belirleyeceği temsilcilerle paylaşılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi olarak başvuracağımızı,
Türkiye Futbol Federasyonu'nun yürürlükte bulunan haksız kararından vazgeçmesi ve adaleti sağlayacak yeni bir karar almasını sağlamak için sonuna kadar mücadele edeceğimizi,
kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

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