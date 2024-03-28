Beşiktaş Emlakjet - Bourg maçının yayıncısı belli oldu

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Beşiktaş Emlakjet - Bourg maçının yayıncısı belli oldu
Beşiktaş Emlakjet, Fransa ekibi Mincidelice JL Bourg'u yarın akşam saat 20.45'te Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuk edecek.

Eurocup yarı final ikinci maçında Beşiktaş, Fransa ekibi Mincidelice JL Bourg'u konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma TRT SPOR'dan yayınlanacak.

Siyah Beyazlı ekip, yarı final ilk maçında deplasmanda rakibine 86-74 yenilmişti. Beşiktaş, maçta galip gelmesi halinde seriyi üçüncü maça taşıyacak.

Bourg'un kazanması halinde ise Beşiktaş Emlakjet kupaya veda ederken, Fransa temsilcisi adını finale yazdıracak.

Serinin üçüncü maça taşınması durumunda mücadele, 3 Nisan Çarşamba günü Fransa'da oynanacak.

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