Ortaköy Meydanı'nda Beşiktaş esnafı ve bazı vatandaşların katılımıyla düzenlenen basın açıklamasında konuşan Beşiktaş Çarşı Esnaflar Derneği avukatı Mehmet Derviş Yıldız, Kadir Muhammet Böcek (6) ve Masal Böcek (3), anne Çiğdem Böcek ile baba Servet Böcek'in zehirlenme sonucu vefat etmelerinden duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Tıbbi sonuçlara göre ailenin zehirlenmesiyle ilgili gerçeğin ortaya çıktığını savunan Yıldız, Ortaköy esnafının olayın vahametiyle ilk günden beri mağdur edildiğini söyledi.

'ADALETİN BİR AN EVVEL TECELLİ ETMESİNİ İSTİYORUZ'

Yıldız, ailenin kaldığı Fatih'teki otel sahibinin karşısında olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

Bizler Beşiktaş-Ortaköy esnaf dernekleri olarak merhum Böcek ailesinin katli davasında aileden yana müdahil olma kararı aldık. Ailenin kaldığı otel sahibinin karşısına dikileceğiz. O ailenin hakkı için biz de orada olacağız. Sadece Ortaköy değil, Beşiktaş ilçesi sınırlarında bütün esnafın ciroları yüzde 70 düşmüş durumda. Bu dükkanlarımızda on binlerce işveren, yüz binlerce çalışan var. Beşiktaş 180 bin nüfuslu bir ilçedir ve 3,5 milyon misafir ağırlar. İlçenin bütün halkı, bunun geliriyle geçinir, çocukları okutur ve ailesine sahip çıkar. İstanbul'da yaşayan hiç kimse 'Ortaköy'de yemek yemedim, ağırlanmadım' diyemez. Bundan sonra kendi adımıza da ölen ailenin adına da susmayız. Adaletin bir an evvel tecelli etmesini istiyoruz.