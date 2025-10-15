EuroCup’taki üçüncü maçında Almanya temsilcisi BV Chemnitz 99 karşısında etkili bir oyun ortaya Beşiktaş GAIN 93-88'lik skorla galibiyete uzandı.

Karşılaşmada Yiğit Arslan 19 sayılık katkısıyla Beşiktaş'ın galibiyetinde önemli rol oynadı. Konuk ekipte ise maçın en skorer oyuncusu olan Kevin Yebo'nun 32 sayı, 7 ribaund ve 3 asistlik performansı yeterli olmadı.

EuroCup'a Litvanya'da mağlubiyetle başlayan Dusan Alimpijevic'in öğrencileri, kendi sahasında üst üste iki maç kazanarak galibiyet serisi yakaladı.

Beşiktaş GAIN EuroCup'ta gelecek hafta bir başka Alman temsilcisi Ratiopharm Ulm'a konuk olacak.