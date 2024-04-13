Beşiktaş Samsunspor ilk 11'ler belli oldu. Fernando Santos'tan sürpriz karar

Süper Lig'de 32. hafta maçında Beşiktaş, sahasında Samsunspor'u konuk edecek.
Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçın hakemi Direnç Tonusluoğlu.
Siyah beyazlı takımda sakatlıkları süren Onur Bulut, Salih Uçan, Tayfur Bingöl, Arthur Masuaku ve Ante Rebic yok.
Samsunspor'da ise Satka sakatlığı nedeniyle oynayamayacak.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos'un ilk 11 kararını verdiği öğrenildi. Siyah beyazlı takımın sahaya şu kadrosuyla çıkması bekleniyor:
Mert, Svensson, Necip, Colley, Zaynutdinov, Al-Musrati, Gedson, Ghezzal, Muçi, Rashica, Semih.
Samsunspor'un mehtemel 11'i de şu şekilde:
Okan Kocuk, Zeki Yavru, Alim Öztrük, van Drongelen, Soner Gönül, Flavien Tait, Ait Bennasser, Carlo Holse, Ntcham, Emre Kılınç, Mouandilmadji.