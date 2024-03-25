Beşiktaş yarı finale yükseldi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Playoff Çeyrek final ikinci maçında Nesibe Aydın ile Beşiktaş, TOBB ETÜ Spor Salonu’nda karşılaştı.
Siyah-Beyazlılar maça; Tijana Krivačević, Jovana Nogic, Elif Bayram, Li Yueru ve Dana Evans beşiyle başladı.
Beşiktaş, rakibini 98-93 mağlup etti ve adını ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı finaline adını yazdırdı.
EN SKORER THOMAS OLDU
Nesibe Aydın'da Thomas 29, Pelin Derya Bilgiç 9, Cannon 19, Coates 12, Zec 10, Gülşah Duman Bıçakçı 4, Gamze Takmaz ve İlayda Güner 10 sayıyla oynarken; Beşiktaş BOA'da Evans 25, Elif Bayram 13, Krivacevic 7, Nogic 20, Li 19, Şuğranur Hatice Sönmez 8, Melek Uzunoğlu ise 6 sayıyla oynadı.
Kartal, evinde oynadığı serinin ilk maçını da 89-71 kazanmıştı. Beşiktaş, yarı finalde ÇBK Mersin ile karşı karşıya gelecek.