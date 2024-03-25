Beşiktaş yarı finale yükseldi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş yarı finale yükseldi
Beşiktaş BOA, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final ikinci maçında Nesibe Aydın'ı deplasmanda 98-93 mağlup ederek seriyi 2-0'a getirdi ve yarı finale yükseldi.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Playoff Çeyrek final ikinci maçında Nesibe Aydın ile Beşiktaş, TOBB ETÜ Spor Salonu’nda karşılaştı.

Siyah-Beyazlılar maça; Tijana Krivačević, Jovana Nogic, Elif Bayram, Li Yueru ve Dana Evans beşiyle başladı.

Beşiktaş, rakibini 98-93 mağlup etti ve adını ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı finaline adını yazdırdı.

EN SKORER THOMAS OLDU

Nesibe Aydın'da Thomas 29, Pelin Derya Bilgiç 9, Cannon 19, Coates 12, Zec 10, Gülşah Duman Bıçakçı 4, Gamze Takmaz ve İlayda Güner 10 sayıyla oynarken; Beşiktaş BOA'da Evans 25, Elif Bayram 13, Krivacevic 7, Nogic 20, Li 19, Şuğranur Hatice Sönmez 8, Melek Uzunoğlu ise 6 sayıyla oynadı.

Kartal, evinde oynadığı serinin ilk maçını da 89-71 kazanmıştı. Beşiktaş, yarı finalde ÇBK Mersin ile karşı karşıya gelecek.

gjhiejgxyaajbhh.jpeg

Güncelleme: 
İlgili Haberler
Osayi Samuel'den Trabzon maçı sonrası ilk açıklama. Olayları tetikleyen kişiyi açıkladı
Fenerbahçe'nin 2 numarası net konuştu: 2 Nisan'da bu iş bitecek
Son Haberler
İstanbul'da bir taksici, müşterisini ifşa etti: 'Bu namussuzu almayın' Video
İstanbul'da bir taksici, müşterisini ifşa etti: 'Bu namussuzu almayın'
Meteoroloji 10 il için gün ve saat verip uyardı! Kar ve sağanak vuracak Gündem
Meteoroloji 10 il için gün ve saat verip uyardı! Kar ve sağanak vuracak
Ekrem İmamoğlu'ndan Büyükerşen'e geçmiş olsun ziyareti Gündem
Ekrem İmamoğlu'ndan Büyükerşen'e geçmiş olsun ziyareti
Görevliler hakkında soruşturma açıldı. Sedyeden düşen hasta hayatını kaybetti Gündem
Görevliler hakkında soruşturma açıldı. Sedyeden düşen hasta hayatını kaybetti
Dağcıların çadırına dadandı: Ev yapımı helvayı yiyen tilki görenleri şaşırttı Video
Dağcıların çadırına dadandı: Ev yapımı helvayı yiyen tilki görenleri şaşırttı
Kredi kartıyla alışveriş yapan herkesi ilgilendiriyor. Yasal işlem başlatılacak Ekonomi
Kredi kartıyla alışveriş yapan herkesi ilgilendiriyor. Yasal işlem başlatılacak
Katliam yapan İsrail askerlerinin fındık fıstığının da Türkiye'den gittiği ortaya çıktı Ekonomi
Katliam yapan İsrail askerlerinin fındık fıstığının da Türkiye'den gittiği ortaya çıktı