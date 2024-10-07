Beşiktaş’a Mustafa Hekimoğlu’nda kötü haber geldi

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş’a Mustafa Hekimoğlu’nda kötü haber geldi

Beşiktaş’ın Ümit Milli Takım’da bulunan oyuncusu Mustafa Hekimoğlu sakatlandı. Genç oyuncu sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarıldı.

Ümit Milli Takım'da Nijmegen'den Başar Önal hastalığı, Beşiktaş'tan Mustafa Hekimoğlu sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartıldı.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

"Ümit Milli Takımımızın 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası elemelerinde Letonya ve Norveç ile oynayacağı maçların aday kadrosundan Başar Önal hastalığı, Mustafa Hekimoğlu sakatlığı nedeniyle çıkarıldı.

U20 Milli Takımımızın Portekiz ve Polonya maçları aday kadrosundan Trabzonspor A.Ş. forması giyen Engin Poyraz Efe Yıldırım ve RAMS Başakşehir FK forması giyen Ömer Faruk Beyaz, Ümit Milli Takımımızın Letonya ve Norveç maçları aday kadrosuna dahil edildi."

Son Haberler
Ekipler ağaçtan düşen Efe, için seferber oldular
Ekipler ağaçtan düşen Efe, için seferber oldular
CHP’li Esenyurt Belediyesi terör suçlusuna konser verdirdi
CHP’li Esenyurt Belediyesi terör suçlusuna konser verdirdi
Meteoroloji 7 ili uyardı! Sağanak ve fırtına geliyor…
Meteoroloji’den 7 il için sağanak ve fırtına uyarısı
Aç kurtlar dehşet saçtı
Aç kurtlar dehşet saçtı
PTT'den kurumsal müşterilere "Hoş Geldin Kampanyası"
PTT'den kurumsal müşterilere kampanya