Beşiktaş’a Mustafa Hekimoğlu’nda kötü haber geldi

Ümit Milli Takım'da Nijmegen'den Başar Önal hastalığı, Beşiktaş'tan Mustafa Hekimoğlu sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartıldı.



TFF'nin açıklaması şu şekilde:



"Ümit Milli Takımımızın 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası elemelerinde Letonya ve Norveç ile oynayacağı maçların aday kadrosundan Başar Önal hastalığı, Mustafa Hekimoğlu sakatlığı nedeniyle çıkarıldı.



U20 Milli Takımımızın Portekiz ve Polonya maçları aday kadrosundan Trabzonspor A.Ş. forması giyen Engin Poyraz Efe Yıldırım ve RAMS Başakşehir FK forması giyen Ömer Faruk Beyaz, Ümit Milli Takımımızın Letonya ve Norveç maçları aday kadrosuna dahil edildi."