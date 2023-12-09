Beşiktaş'ta derbi öncesi son dakika. Çalımbay'dan flaş sözler

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde hareketli anlar yaşanıyor.

Siyah beyazlıların sabah yaptığı kahvaltı ve yürüyüşün ardından teknik direktör Rıza Çalımbay futbolcuları toplantıya çağırdı.

Çalımbay, toplantı odasında yaptığı konuşmada çarpıcı ifadeler kullandı.

Derbilerin önemini anlatan siyah beyazlı takımın hocası, taraftar desteğinin kendileri için önemli olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bu desteği avantaja çevirmemiz gerekiyor. Bunun için de baskılı oynamalıyız. İlk dakikadan son dakikaya kadar bu baskıyı sürdürmeliyiz. Herkesin iki kişilik oynamasını istiyorum. Camiamız için çok önemli bir sınav. Yeni yönetimimiz için de öyle. Fenerbahçe'nin teknik kapasitesi yüksek oyuncularına boş alan bırakmamalıyız."

Çalımbay daha sonra oyuncularına taktik konusunda bilgi de verirken, defans oyuncularını özellikle uyardı.