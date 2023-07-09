Beşiktaş'ta flaş Redmond gelişmesi

Beşiktaş, Redmond'un kararını beklerken flaş bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş'ta flaş Redmond gelişmesi

Beşiktaş, İngiliz futbolcu Nathan Redmond'u geçen sezon Southampton'dan kiralamıştı.

Siyah beyazlı formayla iyi bir sezon geçiren Redmond, Southampton'la olan sözleşmesi bitince serbest kalmıştı. Beşiktaş bunun üzerine Redmond'a yeni sözleşme teklif etmişti.

Şu ana kadar yapılan görüşmelerden sonuç alınamazken, flaş bir gelişme yaşandı.

TRT Spor'un haberine göre 29 yaşındaki oyuncu, hafta başında siyah-beyazlılara kararını ileteceğini bildirdi.

Redmond, Beşiktaş'ta kalmayı kabul etmesi halinde takımın Almanya kampına katılacak.

İngiliz futbolcu, geçen sezon siyah beyazlılarla 28 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 6 kez fileleri havalandıran Redmond, 6 gol pası verdi.

Öne Çıkanlar
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
AKP’nin yeni planı deşifre oldu: “Minareye kılıf hazırlığı”
AKP’nin yeni planı deşifre oldu: “Minareye kılıf hazırlığı”
'Çocuğuma bir şey alamıyorum' diyen AKP'li kadın sokak röportajında bakın kimi suçladı
'Çocuğuma bir şey alamıyorum' diyen AKP'li kadın sokak röportajında bakın kimi suçladı
Özgür Demirtaş'tan vergiler ve zam yağmurları için iktidarı kızdıracak yorum
Özgür Demirtaş'tan vergiler ve zam yağmurları için iktidarı kızdıracak yorum
Özkan Uğur kimdir? Özkan Uğur öldü mü?
Özkan Uğur kimdir? Özkan Uğur öldü mü?
Son Haberler
Merve Tuncel Sırbistan'da gümüş kazandı Spor
Merve Tuncel Sırbistan'da gümüş kazandı
Deniz Zeyrek'ten zam yağmuru tepkisi: Mehmet Şimşek sen o kadar ekonomiyi bunun için mi okudun Ekonomi
Deniz Zeyrek'ten zam yağmuru tepkisi: Mehmet Şimşek sen o kadar ekonomiyi bunun için mi okudun
Fabio Borini'nin yeni takımı belli oldu Spor
Fabio Borini'nin yeni takımı belli oldu
Hatayspor-Hull City maçında kazananı Mirza Şeker yazdı Spor
Hatayspor-Hull City maçında kazananı Mirza Şeker yazdı
Fenerbahçe'den Rusya'da sessiz prova. Fatih Saboviç yazdı Spor
Fenerbahçe'den Rusya'da sessiz prova. Fatih Saboviç yazdı
Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde iki asker şehit oldu Güncel
Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde iki asker şehit oldu