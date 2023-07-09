Beşiktaş'ta flaş Redmond gelişmesi

Beşiktaş, İngiliz futbolcu Nathan Redmond'u geçen sezon Southampton'dan kiralamıştı.

Siyah beyazlı formayla iyi bir sezon geçiren Redmond, Southampton'la olan sözleşmesi bitince serbest kalmıştı. Beşiktaş bunun üzerine Redmond'a yeni sözleşme teklif etmişti.

Şu ana kadar yapılan görüşmelerden sonuç alınamazken, flaş bir gelişme yaşandı.

TRT Spor'un haberine göre 29 yaşındaki oyuncu, hafta başında siyah-beyazlılara kararını ileteceğini bildirdi.

Redmond, Beşiktaş'ta kalmayı kabul etmesi halinde takımın Almanya kampına katılacak.

İngiliz futbolcu, geçen sezon siyah beyazlılarla 28 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 6 kez fileleri havalandıran Redmond, 6 gol pası verdi.

