Beşiktaş'ta geceyarısı operasyonu. Rıza Çalımbay ile yollar ayrıldı

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Beşiktaş'ta geceyarısı operasyonu. Rıza Çalımbay ile yollar ayrıldı
Alanyaspor yenilgisinin ardından olağanüstü toplanan Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdı.

Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor'a sahasında 3-1 yenilen Beşiktaş'ta fatura teknik direktör Rıza Çalımbay'a kesildi.
Karşılaşmanın ardından olağanüstü toplanan yönetim, tecrübeli hocayla yollarını ayırma kararı aldı.
Kulüpten şu açıklama yapıldı:
"Yönetim Kurulumuz, Corendon Alanyaspor karşılaşmasından sonra gerçekleştirdiği toplantı neticesinde teknik direktörümüz Sayın Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasına karar vermiştir. Söz konusu karar, değerli hocamızla yapılan sözleşmede varılmış mutabakat çerçevesinde 27 Aralık 2023 tarihine kadar daha fazla yıpranmaması adına alınmıştır. Efsane kaptanımız ve futbolcumuz Sayın Rıza Çalımbay’a tüm emekleri için teşekkür ederiz."

RIZA ÇALIMBAY NE YAPTI?
Beşiktaş'ta ikinci Rıza Çalımbay dönemi 10 Kasım 2023'te başladı. Siyah-Beyazlı ekip; tecrübeli hoca yönetiminde 7 maça çıktı. 60 yaşındaki tecrübeli hoca, 5 Süper Lig maçında 2 galibiyet, 2 mağlubiyet, 1 beraberlik, 2 Avrupa maçında da 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.

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