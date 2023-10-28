Beşiktaş'ta Tevfik Yamantürk başkan adaylığı için kararını açıkladı. Flaş gelişme

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, 17 Aralık'ta yapılacak olan başkanlık seçiminde aday olmayacağını açıkladı.

Turgay Tütüncü KAYNAK: Haber Merkezi
Beşiktaş'ta Tevfik Yamantürk başkan adaylığı için kararını açıkladı. Flaş gelişme

Beşiktaş'ta aday olup olmayacağı merakla beklenen Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, adaylık için flaş bir açıklamada bulundu.

Yamantürk, 17 Aralık'ta yapılması planlanan başkanlık seçiminde aday olmayacağını ve kulübe Divan Kurulu Başkanı olarak hizmet etmeye devam edeceğini duyurdu.

Yamantürk'ün olağan kongreye hazırlanacağı, su nerenle şu anda adaylıktan vazgeçtiği öğrenildi.

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk’ün açıklaması şu şekilde:

Saygıdeğer Beşiktaşlılar;

10/17 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilecek Beşiktaş Jimnastik Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda Yönetim Kurulu Başkanlığı’na aday olmayacağım.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün menfaatlerini tüm kişisel menfaatlerin önünde tutan bir Beşiktaşlı olarak Türk Sporunun lokomotifi Beşiktaş Jimnastik Kulübü’ne Divan Kurulu Başkanı olarak hizmet etmeye devam edeceğim.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımla sunarım.

Tevfik YAMANTÜRK

BEŞİKTAŞ JK DİVAN KURULU BAŞKANI

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