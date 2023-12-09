Beşiktaş'tan müthiş geri dönüş. Son anda kazandı

Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakanın 3. dakikasından sonra oyuna ağırlığını koyan Bahçeşehir Koleji, 2 dakikada 10-0'lık seri yakaladı. Maçın 5. dakikasını 16-6 öne geçen konuk takım, farkı korumayı başaramadı. Müsabakanın 6. dakikasından sonra farkı azaltan Beşiktaş, iyi oyununa rağmen öne geçemedi. İlk çeyrek, 27-26 Bahçeşehir Koleji'nin üstünlüğüyle sona erdi.

Çekişmeli geçen mücadelenin 13. dakikasında Beşiktaş 31-30 öne geçti. Bu dakikadan sonra üstünlük birkaç kez el değiştirirken 15. dakika 36-36 eşitlikle geride kaldı. Sonrasında üstünlüğü ele alan konuk takım, devre arasına da 55-44 önde girdi.

İkinci yarının ilk dakikasında 13 sayı (44-57) farkla geride olan Beşiktaş, hıza farkı kapattı. Maçın 28. dakikasında 69-68 öne geçen siyah-beyazlılar, üçüncü çeyreği de 79-75 üstün bitirdi.

Son çeyreğe de iyi giren Beşiktaş, 34. dakikada farkı 7 (86-79) sayıya çıkardı. Bu dakikadan sonra 9-0'lık seri bulan Bahçeşehir Koleji, 37. dakikada 88-86 öne geçti. Üstünlüğün birkaç kez el değiştirdiği son bölüm büyük çekişmeye sahne oldu. Son 3 sanyesine 94-94 eşitlikle girilen mücadelede dengeyi Beşiktaş'tan Kerem Kuthan Konan'un serbest atıştan bulduğu tek sayı bozdu. Son hücumu kullanan Bahçeşehir Koleji süre dolmadan basketi bulamadı ve maç siyah-beyazlıların 95-94 üstünlüğüyle tamamlandı.

Beşiktaş'ta 26 sayı üreten Mathews, maçın en skoreri oldu. Siyah-beyazlılarda Needham ile Delgado 14'er sayıyla galibiyete katkı verdi.

İlk 5'inin tamamı çift haneli skor üreten Bahçeşehir Koleji, kenardan sadece 23 sayı katkısı aldı. Konuk takımda Cavanaugh 19 sayı, Boutsiele 15 sayı ve 13 ribaunt, Muhammed Baygül 13 ile Taylor 13'er sayı, Bouteille ise 11 sayıyla oynadı.

Bu sonuçla Beşiktaş Emlakjet, 11. hafta sonunda 8. galibiyetini alırken Bahçeşehir Koleji 7. kez mağlup oldu.

Salon: BJK Emlakjet

Hakemler: Zafer Yılmaz, Sinem Tetik Akbayrak, Batuhan Söylemezoğlu

Beşiktaş Emlajket: Needham 14, Berk Uğurlu 5, Mathews 26, Mitchell 2, Samet Yiğitoğlu 2, Delgado 14, Allman 10, Yiğit Arslan, Berkan Durmaz 4, Egehan Arna 9, Kerem Kuthan Konan 9

Bahçeşehir Koleji: Muhammed Baygül 13, Boutsiele 15, Taylor 13, Cavanaugh 19, Bouteille 11, Akif Egemen Güven 2, Scrubb 5, Berkay Candan, Arca Tülüoğlu 3, Can Maxim Mutaf 7, Hadi Özdemir 6

1. Periyot: 26-27

Devre: 44-55

3. Periyot: 79-75

5 Fauller çıkan: 37.48 Delgado (Beşiktaş Emlakjet)



