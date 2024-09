Beşiktaş'tan neden ayrıldığını açıkladı. Omar Colley itiraf etti

Geçen sezonun devre arasında Sampdoria'dan transfer edilen Omar Colley sürpriz bir şekilde Beşiktaş'tan ayrılmıştı. Yunan ekibi PAOK'a imza atan Gambiyalı stoper, ayrılık sürecini anlattı.

Tivibu Spor'a konuşan Colley, "Beşiktaş'tan neden ayrıldın?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Bu güzel bir soru. Ben de Beşiktaş'tan neden ayrıldığımı kendime sordum. Futbolda bazen beklemediğiniz durumlar olabilir. İlk başta planın bir parçasıydım, her maçta süre alıyordum. Sonra kulüp bazı oyuncularla yollarını ayırdı. Söyleyebileceğim tek şey birlikte devam edeceğiz gibi gözüküyordu. Çünkü sezonun başında her maçta oynamıştım."

"Sonra PAOK geldi, bana ilgi gösterdiler, beni projelerinde istediklerini gösterdiler. Sezon sonu Beşiktaş'la sözleşmem bitecekti. Kulüple görüştük ve kontratımı yenileme düşünceleri olmadığını söylediler. Ben de geleceğimi düşünmek zorundaydım. Kontratım bitecekse ve sezonun sonunda mutsuz olma ihtimalim varsa bir çözüm bulmalıydım. İki taraf da iyi idare etti."

Gambiyalı stoper, açıklamalarına, "Beşiktaş'ta iyi zaman geçirdim ve iyi bir şekilde ayrılmak istiyordum. 3 ayda 2 kupa kazanmak... Ben ve takım arkadaşlarım, herkes üstüne düşeni yaptı. Bence kariyerimde bir sonraki aşamaya ilerlemek ve yeni serüvene atılmak için doğru zamandı. Benim için PAOK doğru tercihti." diye devam etti.

Beşiktaş'a bir kırgınlığı olmadığını söyleyen Colley, "Beşiktaş'ta her zaman iyi vakit geçirdim. Başkanla, eski başkanla, teknik ekiple, takım arkadaşlarıma iyi anlaştım. Kırgınlığım yok ve bu kulüp için her zaman iyi şeyler düşüneceğim. Beşiktaş'ı her zaman destekleyeceğim çünkü kariyerimin en güzel anlarını burada yaşadım. Hepsine başarılar diliyorum ve umarım önlerinde birçok başarı vardır." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta bu sezon göreve başlayan Giovanni van Bronckhorst ile ilgili de konuşan Colley, "Giovanni van Bronckhorst'un nasıl oynayacağı, rakibe karşı nasıl yaklaşacağı ve nasıl antrene edeceği konusunda bir vizyonu var. Bu üç madde Beşiktaş için fark yaratır." açıklamasında bulundu.