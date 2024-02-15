BESNİ SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN İLAN OLUNUR
Yayın Tarihi:
DOSYA NO: 2018/648
"Adıyaman İli Besni İlçesi Vusta Mahallesi Cilt No:8 Aile Sıra No:126, Sıra No: 2 nüfusuna kayıtlı 01/07/1889 doğum tarihli ve ölüm tarihi bilinmeyen Haci Ali oğlu Vakkas Ökhan'ın mirasçılarının TMK'nın 594. maddesi uyarınca 1 yıl içerisinde mahkememize bizzat gelerek veya posta yoluyla mahkememiz dosyasına mirasçılık sıfatlarını bildirmeleri gerektiği, ilandan sonuç alınamadığı takdirde devletin mirasçılığına karar verileceği hususu ilan ve ihtar olunur."
|#ilangovtr
|BASIN NO: ILN01984423