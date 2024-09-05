Beton mikseri işçinin canını aldı

Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Gazeller Mahallesi'nde meydana gelen trajik bir iş kazasında, 38 yaşındaki Ali Karakurt, tamir için girdiği beton mikserinde hayatını kaybetti.

İki çocuk babası Karakurt, çalıştığı çimento fabrikasında bozulan beton mikserini tamir etmek amacıyla mikserin içerisine girdi. Ancak iş arkadaşları, Karakurt’un mikserin içinde olduğundan habersizdi.

Olay günü, Karakurt’un içeride olduğunu bilmeyen 60 yaşındaki iş arkadaşı Ş.E., mikseri çalıştırdı. Karakurt, mikserin içinde sıkışarak feci şekilde yaralanırken, çalışma arkadaşları çığlıkları duyar duymaz mikseri durdurdu. Hemen ardından 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri, Karakurt’un ne yazık ki hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kazanın ardından derin bir üzüntüyle sarsılan iş arkadaşları, büyük bir şok yaşarken, Ş.E. ifadesi alınmak üzere jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Ali Karakurt, Kale ilçesi Gökçeören Mahallesi'nde defnedildi. Evli ve iki çocuk babası olan Karakurt’un vefatı, ailesini ve tüm çevresini yasa boğarken, iş kazalarının önlenmesine yönelik alınması gereken tedbirler bir kez daha gündeme geldi. Fabrikada yaşanan bu trajik kaza, iş güvenliği konusunda ne denli titizlikle davranılması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.