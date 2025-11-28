New York Times (NYT) gazetesinin olayla ilgili bilgi sahibi kişi ve Afgan istihbarat yetkilisine dayandırdığı haberinde, saldırının şüphelisi 29 yaşındaki Afganistan vatandaşı Rahmanullah Lakanwal’ın, Amerikalılarla çalışan Afgan paramiliter gücü "Sıfır Birimi"nde görev aldığı belirtildi. Bir istihbarat yetkilisine dayandırılarak Lakanwal’ın biriminin Afganistan'ın Kandahar vilayetinde bulunduğu ve kardeşlerinden birinin de bu birliğin komutan yardımcısı olduğu kaydedildi.

İsmini paylaşmak istemeyen çocukluk arkadaşı ise Lakanwal'ın "akıl sağlığıyla ilgili sorunlar yaşadığını ve birliğinin yol açtığı kayıplardan rahatsız olduğunu" öne sürdü. Haberde, Amazon şirketinin verdiği bilgilere göre Lakanwal'ın ABD’de geçen yaz birkaç hafta boyunca sonuncusu ağustosta olmak üzere Amazon Flex'te şoför olarak paket teslimatı yaptığı belirtildi.

Öte yandan, Amerikan Fox News kanalının haberinde bu birliğin üyelerinin CIA tarafından eğitildiği ve Afganistan’da "zorlu terörle mücadele operasyonları"nı gerçekleştirdiği kaydedildi. İsmi paylaşılmayan yetkili de Lakanwal'ın muhtemelen 15 yaşındayken, 2011 yılı civarında CIA ile çalışmaya başladığını belirterek, o dönemde Afganların ABD hükümetinde çalışmak için başvurmadan önce 18 yaşında veya daha büyük görünmek amacıyla doğum belgelerinde sahtecilik yapmalarının yaygın olduğunu savundu.

Üst düzey ABD'li yetkili ise Lakanwal'ın "tüm kontrollerden temiz çıktığı" yorumunda bulundu.

NE OLMUŞTU?

Washington Polis Departmanı, 26 Kasım'da yerel saatle 14.15 sularında Beyaz Saray'a yakın bölgede görev yapan iki ulusal muhafızın vurulduğunu ve şüphelinin yakalandığını bildirmişti.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel, şu ana dek ellerindeki bulgulara göre saldırganın tek kişi olduğunu ve gözaltına alındığını açıklamıştı.

Aynı basın toplantısında konuşan Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser ise olayı "hedef gözetilerek yapılmış saldırı" şeklinde tanımlamış ve FBI ile kapsamlı şekilde soruşturacaklarını söylemişti.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamada, iki ulusal muhafızın hastanede tedavi altında olduğunu belirterek, saldırıyı gerçekleştiren kişi için "hayvan" ifadesini kullanmıştı. Trump, saldırganın da yaralı olduğunu ve "ağır bedel ödeyeceğini" belirtmişti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de Dominik Cumhuriyeti gezisinde yaptığı basın açıklamasında, iki ulusal muhafızın hedef alındığı silahlı saldırının ardından başkentteki ulusal muhafızların sayısını artıracağını ve Başkan Trump'ın talimatıyla 500 yeni askerin Washington'a sevk edileceğini açıklamıştı.

Trump, yakalanan şüphelinin 2021 yılının eylül ayında Afganistan'dan ABD'ye gelen göçmen olduğunu söyleyerek eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin göçmen politikalarını eleştirmişti.

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri, ülkedeki tüm Afganların göçmenlik başvurularının işlenmesinin durdurulduğunu duyurmuştu.

CIA Direktörü John Ratcliffe, Lakanwal'ın CIA ile Afganistan'ın Kandahar vilayetinde ABD ile ortak kuvvetin üyesi olarak görev aldığını ve Washington ile ortak çalışmalarının olduğunu belirtmişti.

CNN'in haberine göre ismi paylaşılmayan yetkililer, Lakanwal'ın 8 Eylül 2021'de ABD'ye geldiğini, 2024'te sığınma başvurusunun bu yıl ABD Başkanı Donald Trump yönetiminde kabul edildiğini ileri sürmüştü.

Trump, saldırıda yaralanan 20 yaşındaki ulusal muhafız Sarah Beckstrom'un hayatını kaybettiğini bildirmişti.