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Beyin ameliyatı olurken 4 saat boyunca gitar çaldı

Meksika’da bir müzik öğretmeni beyin ameliyatı olurken 4 saat boyunca gitar çaldığı bildirildi.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 09:15
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Beyin ameliyatı olurken 4 saat boyunca gitar çaldı

Beyin ameliyatı olurken 4 saat boyunca gitar çaldı
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İHA’nın haberine göre; Meksika’nın Nayarit eyaletinde yer alan Tepic şehrinde beyin tümörü nedeniyle ameliyat olan 55 yaşındaki müzik öğretmeni, kendisine yapılan operasyon sırasında 4 saat boyunca gitar çaldı. Cerrahın ameliyat esnasında hastanın bilincinin açık olması gerektiğini belirtmesi üzerine öğretmenin gitar çalmayı tercih ettiği ve bu sayede operasyon sırasında kendisinin anlık olarak konuşma ve işitme gibi fonksiyonlarının kolaylıkla izlenebildiği ifade edildi.

Ameliyatı gerçekleştiren cerrah Celia Teresa Alvarez, hastasının operasyonda hiçbir şekilde acı hissetmediğini belirterek, bu yöntem sayesinde kendisinin 2 hafta gibi kısa bir süre içerisinde günlük yaşam aktivitelerini orta seviyede bağımsız olarak yerine getirebileceğini söyledi.

Yapılan operasyonun sorunsuz geçtiği ve bu yöntemin Nayarit eyaleti tarihinde ilk defa uygulandığı açıklandı.

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