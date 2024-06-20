Beyin hastalıklarına iyi gelen bitkiler uzman görüşlerinden çıktı

Beynimiz, bedenimizdeki en karmaşık organlardan biridir ve bilişsel işlevlerimizden, duygularımızdan ve hareketlerimizden sorumlu olduğu biliniyor.

Sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek ve dengeli beslenmek beyin fonksiyonlarını korumak için oldukça önemli olduğu vurgulandı.

Bununla birlikte, bazı bitkiler de beyin sağlığını desteklemeye ve bilişsel işlevleri geliştirmeye yardımcı olabilir.

Beyin fonksiyonlarını destekleyen bazı bitkileri, uzman görüşlerini ve bilimsel çalışmaları sizlerle paylaşıldı.

İşte detaylar...

1. Ginkgo Biloba:

Uzman Görüşü: Nörolog Prof. Dr. Ayşe Gül Erdem, Ginkgo Biloba'nın hafızayı ve konsantrasyonu geliştirmeye yardımcı olduğunu, ayrıca yaşa bağlı bilişsel gerilemeyi önleyebileceğini belirtmekte.

Bilimsel Çalışma: 2019 yılında yapılan bir araştırmada, Ginkgo Biloba takviyesinin Alzheimer hastalığı olan kişilerde bilişsel işlevleri önemli ölçüde iyileştirdiği gözlemlenmişti.

2. Ginseng:

Uzman Görüşü: Psikiyatrist Dr. Mustafa Erkan, ginseng'in hafızayı ve konsantrasyonu geliştirmeye yardımcı olduğunu, ayrıca zihinsel yorgunluğu ve stresi azaltabileceğini ifade etmekte.

Bilimsel Çalışma: 2013 yılında yapılan bir çalışmada, ginseng takviyesinin sağlıklı yetişkinlerde hafıza ve bilişsel işlevleri önemli ölçüde artırdığı saptanmıştı.

3. Adaçayı:

Uzman Görüşü: Nörobilimci Yrd. Doç. Dr. Ebru Yılmaz Karadeniz, adaçayının hafızayı ve konsantrasyonu geliştirmeye yardımcı olduğunu, ayrıca Alzheimer hastalığı gibi nörodejeneratif hastalıklara karşı koruma sağlayabileceğini belirtmekte.

Bilimsel Çalışma: 2018 yılında yapılan bir araştırmada, adaçayı özütünün Alzheimer hastalığı olan kişilerde bilişsel işlevleri önemli ölçüde iyileştirdiği gözlemlenmişti.

4. Balık Yağı:

Uzman Görüşü: Beslenme uzmanı Ayşe Gürbüz, balık yağının omega-3 yağ asitleri bakımından zengin olduğunu ve beyin fonksiyonlarını korumaya yardımcı olduğunu ifade etmekte.

Bilimsel Çalışma: 2014 yılında yapılan bir araştırmada, balık yağı takviyesinin hafıza ve bilişsel işlevleri yaşlı yetişkinlerde önemli ölçüde geliştirdiği saptanmıştı.

Uzmanların Önerileri:

Prof. Dr. Erdem: Bitkisel takviyeleri kullanmadan önce mutlaka bir doktora danışmak ve doktorunuzun tavsiyelerine uymak önemli.

Dr. Erkan: Bitkisel takviyelerin tek başına ilaç yerine geçmediğini ve geleneksel tedavinin yanında yardımcı olarak kullanılması gerektiğini unutmamak gerekir.

Yrd. Doç. Dr. Karadeniz: Bitkisel takviyelerin aşırı dozda kullanılmaması ve yan etkileri dikkatle gözlemlenmesi önemli.