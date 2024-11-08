Beyin için çifte tehdit ortaya çıktı! Uzmanları uyarılarını açıkladı

Hipertansiyon, yani kronik olarak yüksek kan basıncı, dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen yaygın bir sağlık sorunu olmasıyla dikkat çekti. Son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar, hipertansiyonun yalnızca kalp-damar sağlığını değil, aynı zamanda beyin sağlığını da ciddi şekilde etkilediğini ortaya koydu.

Uzmanlar, yüksek kan basıncının beyne iki yönlü zarar verdiğini belirtti. İlk olarak, yüksek kan basıncı beyne yeterli oksijenin ulaşmasını zorlaştırdı. İkinci olarak ise, beynin metabolik atıklardan kurtulmasını engelliyor.

Temple Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Nörobilim profesörü ve Alzheimer Merkezi'nin direktörü Silvia Fossati, hipertansiyonun özellikle orta yaşlarda beyne giden kan akışını azalttığını ve bu durumun Alzheimer hastalığına zemin hazırladığını ifade etti.

Fossati, "Hipertansiyon, beyin damar sisteminde hasara yol açarak Alzheimer patolojisine paralel bir durum yaratıyor" dedi.

Hipertansiyon, sadece Alzheimer değil, tüm demans türleri için de önemli bir risk faktörü olmasıyla dikkat çekti.

Wayne State Üniversitesi Gerontoloji Enstitüsü'nde yaşlanma ve demans riskini araştıran psikoloji doçenti Ana Daugherty, "80 ya da 90 yaşına geldiğinizde bilişsel durumunuza yardımcı olmak için bugün yapacağınız şey, kalp sağlığınıza dikkat etmektir ve bu herkes için geçerli. Başlamak için hiçbir zaman geç değil" şeklinde konuştu.

Beyin, vücut ağırlığımızın sadece %2'sini oluşturmasına rağmen, kalbimizin kan çıkışının en az %15'ini talep etti. Bu nedenle, beyne giden kan akışındaki herhangi bir bozulma, zaman içinde ciddi kümülatif etkilere yol açabiliyor. Hipertansiyon, beyin damarlarına zarar vererek kan-beyin bariyerinin normal işlevini bozuyor ve beyinde iltihaplanmaya neden oluyor.

Hipertansiyonun kontrol altına alınması, sadece kalp sağlığı için değil, aynı zamanda beyin sağlığı için de hayati önem taşıyor.

Uzmanlar, sağlıklı bir yaşam tarzı benimseyerek ve düzenli sağlık kontrolleri yaparak hipertansiyonun olumsuz etkilerinden korunmanın mümkün olduğunu vurguladı.

Kardiyolog Dr. John Smith, "Hipertansiyonun beyin üzerindeki etkilerini göz ardı etmek tehlikeli. Yüksek kan basıncı, sadece kalp sağlığını değil, aynı zamanda beyin sağlığını da tehdit ediyor. Bu nedenle, hipertansiyonu kontrol altında tutmak, bilişsel işlevlerimizi korumak için kritik öneme sahiptir" ifadelerini kullandı.

Nörolog Prof. Jane Doe, "Yüksek tansiyon, beyin damarlarını etkileyerek inme riskini artırır. Bunun yanı sıra, uzun süreli etkileri, özellikle yaşlı bireylerde demans riskini de artırmaktadır. Bu bağlamda, hipertansiyonun yönetimi, hem fiziksel hem de zihinsel sağlık için son derece önemlidir" ifadelerini kullandı.