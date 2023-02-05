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Beyin sapına yerleştirilen implantla duyacak

Doğuştan işitme engelli olan 6 yaşındaki Hatice Polat'ın duyabilmesi için beyin sapına işitme implantı yerleştirildi. Bakın ondan sonrasında neler oldu?

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 07:33
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Beyin sapına yerleştirilen implantla duyacak mı?

Beyin sapına yerleştirilen implantla duyacak
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Gaziantep’ta iki kulağının da duyma yetisi olmayan Hatice Polat, Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Doç. Dr. Secaattin Gülşen tarafından ameliyat edildi. Yaklaşık 3,5 saat süren operasyonla beyin sapına işitme implantı takılan küçük çocuğun 1-2 ay sonra duyabilmesi öngörülüyor.
Gülşen, gazetecilere açıklama yaptı. “İç kulağı gelişmediği için duyamayan ve konuşamayan Hatice'yi sesle tanıştırabilmek için ameliyat kararı aldık, bu zorlu ameliyatın Türkiye'de 3-4 klinikte yapılabildiğini biliyoruz” dedi.

Çocuğun işitebilmesinin tek yolunun beyin sapına yerleştirilen cihaz olduğunu dile getiren Gülşen, cihazın dış ortamdan gelen sesleri algılayıp bunları elektrik sinyallerine çevireceğini açıkladı.

Türkiye'de bu ameliyatı yapan nadir hekimlerden olan Prof. Dr. Yıldırım Bayazıt'ın yardımıyla operasyonu gerçekleştirdiklerine işaret eden Gülşen, hastanın durumunun gayet iyi olduğunu, 1-2 ay içerisinde dış parça işlemcisinin de takılmasıyla çocuğun duymaya başlayacağını söyledi. Gülşen, cihazın alımında katkısı olan Gaziantep Valiliğine ve Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.


Prof. Dr. Yıldırım Bayazıt ise bu ameliyatların dünyada sayılı merkezlerde yapıldığını, yazılımların gelişmesiyle bu cihazlardan alınan sonucun yüz güldürdüğüne dikkat çekti.
Anne Meryem Polat da kızının tedavisi için Türkiye'nin farklı şehirlerine gittiklerini dile getirerek, "Çocuğum duymadığı için beni anlamayınca ağlıyordu, ben de üzüntüden ağlıyordum. Allah'a çok şükür inşallah duyacak. Anne, baba dediğini duyacağım inşallah. Allah razı olsun hocalarımızdan da yardım edenlerden de." diye konuştu.

AA

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