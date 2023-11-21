Beyin sisi belirtilerini nasıl anlarsınız

Korona virüsün etkisiyle birlikte mental ve fiziksel anlamda işlevsel kayıplar da yaşanmaya başlandı. İşte beyin sisi ile ilgili çok az bilinenler..

KAYNAK: Haber Merkezi
Beyin sisi belirtilerini nasıl anlarsınız

Bilim insanları tarafından yapılan araştırmalar sonucunda artık bu semptomların genel adına ‘beyin sisi’ deniliyor. Peki, en çok kimlerde görülüyor, belirtileri neler ve tedavisi var mı?

EN FAZLA KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Beyin sisi, en çok korona virüs geçiren kişilerde ve hastanede yoğun bakımda kalanlarda görülüyor. Literatürde hastalık olarak şimdilik geçmiyor.
Ancak birçok hastalığı tetikleyerek nörolojik sorunlar yaratıyor. Bu nedenle de son yılların en önemli sağlık sorunlarından biri…

BEYİN SİSİ NE DEMEK?

Uzmanlar karantina önlemleri ve ölümler ile birlikte çoğu kişide psikolojik bozukluk, sinir, stres gibi problemlerde artış yaşandığına dikkat çekiyor. 2020’nin ilk aylarından bu yana hayatımızı etkisi altına alan korona virüs süreci, herkesi farklı şekilde etkiliyor.
Yapılan çalışmalara göre özellikle covid-19 geçiren kişilerde beyin sisi görülmeye başlandı. Beyin sisi, insanların bilişsel işlevlerinin zorlanması durumu olarak tanımlanıyor. Zihinsel yorgunluk olarak da tanımlanıyor.

BEYİN SİSİ BELİRTİLERİ

Çöpe atılmaması gereken eşyaları çöpe atma

Televizyon izlerken yorulma hissi

Araba ve bilgisayar kullanmak gibi işlerde beceri kaybı yaşanması

Araba sürerken yolu kaybetme

Toplu taşıma araçlarına yanlış binme

Unutkanlık

Sinirli olma

İki işi aynı anda yapamama

Kelime hatırlama güçlüğü

Kelimeleri yazarken zorluk çekme

Etraftan kopuk hissetme

Mental performansın yavaşlaması

Başlanan işleri bitirememe

Sosyal medyada gereğinden fazla vakit geçirme

Eşyaları bulamama veya kaybetme

Gazete, kitap vs. okurken düşüncelere dalma ve sayfaları farkında olmadan çevirme
Uykulu hissetme

Uykudan yorgun uyanma

Uykuya dalamama

Kolay alınma

Ağlama

Önemli konularda karar verme güçlüğü

Markette gözünün önündeki ürünü görememe

Sorumlulukları unutma
Çene ve eklem sorunu

Diş sorunları
Dikkat dağınıklığı

Konsantrasyon bozukluğu

Düşünceleri toparlayamama

Strese dayanamama

Tepkileri kontrol edememe

Bağırsak sorunu

NEDEN OLUŞUR?

Magnezyum eksikliği

Kansızlık

Uyku sorunu

Tiroit sorunu

B vitamini eksikliği

D vitamini eksikliği

Demir eksikliği

Aşırı çay ve kafein tüketimi

Düzensiz beslenme (hazır gıdalar tüketme veya karbonhidratlı beslenme)

Hormonal dengesizliklerin yaşanması

Kronik toksin yükü ve enflamasyon

Kan-beyin bariyerinin bozulması

Metilasyon bozukluğu
Yoğun çalışma

Şeker hastalığı

Bağırsak geçirgenliği

Yanlış beslenme sonucunda kan şekerinin dalgalanması


NASIL TEDAVİ EDİLEBİLİR?

Düzgün beslenmek çok önemli. Önerilen beslenme programına göre 3 ay boyunca glütensiz, şekersiz beslenmeli ve süt ürünlerinden uzak durmalı.
Açık havaya çıkarak kısa süreli yürüyüşler yapılmalı.
Ağırlıklı olarak taze sebze ve meyve, zeytinyağı, tereyağı, kuru yemiş gibi besinler tüketilmeli.
Fiziksel aktivitelere ağırlık verilmeli.

Ağır metal toksisitesi yaşanması ihtimaline karşı önlem alınması, beyin sisi tedavisinde çok önemli. Bu dönemde mutfakta kullandığınız metal gereçlerin sağlıklı olmasına, yemeklerinizi alüminyum folyo içerisinde pişirmemeye, tüketeceğiniz deniz ürünlerini güvenilir yerlerden satın almaya, kimyasallardan ve deterjanlardan uzak durmaya çok daha fazla özen göstermelisiniz.

Kronik stresi azaltma açısından kaliteli bir uyku düzenine geçmelisiniz

BİLİŞSEL ZORLUKLARI YÖNETME

Zorlu görevleri üstlenmek için en zinde olduğunuz zamanı seçin.

Aynı anda birden fazla işe odaklanmaya çalışmayın.Konsantre olmaya çalışırken dikkat dağıtıcı unsurları azaltın (örneğin radyoyu kapatın, sessiz bir ortama geçin).

Önemli işlerinizi daha küçük adımlara bölün ve mutlaka not alın.

Randevularınızı takip etmek için bir takvim veya gün planlayıcı kullanın.

Telefonunuzdan hatırlatıcılar ayarlayın.

Yaşam alanınızı düzenli tutun.

Cüzdan, anahtar gibi önemli eşyalarınızı belirli bir yerde saklayın.

Gerektiğinde yardım almaktan kaçınmayın.

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