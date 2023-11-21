Beyin sisi belirtilerini nasıl anlarsınız

Bilim insanları tarafından yapılan araştırmalar sonucunda artık bu semptomların genel adına ‘beyin sisi’ deniliyor. Peki, en çok kimlerde görülüyor, belirtileri neler ve tedavisi var mı?
EN FAZLA KİMLERDE GÖRÜLÜR?
Beyin sisi, en çok korona virüs geçiren kişilerde ve hastanede yoğun bakımda kalanlarda görülüyor. Literatürde hastalık olarak şimdilik geçmiyor.
Ancak birçok hastalığı tetikleyerek nörolojik sorunlar yaratıyor. Bu nedenle de son yılların en önemli sağlık sorunlarından biri…
BEYİN SİSİ NE DEMEK?
Uzmanlar karantina önlemleri ve ölümler ile birlikte çoğu kişide psikolojik bozukluk, sinir, stres gibi problemlerde artış yaşandığına dikkat çekiyor. 2020’nin ilk aylarından bu yana hayatımızı etkisi altına alan korona virüs süreci, herkesi farklı şekilde etkiliyor.
Yapılan çalışmalara göre özellikle covid-19 geçiren kişilerde beyin sisi görülmeye başlandı. Beyin sisi, insanların bilişsel işlevlerinin zorlanması durumu olarak tanımlanıyor. Zihinsel yorgunluk olarak da tanımlanıyor.
BEYİN SİSİ BELİRTİLERİ
Çöpe atılmaması gereken eşyaları çöpe atma
Televizyon izlerken yorulma hissi
Araba ve bilgisayar kullanmak gibi işlerde beceri kaybı yaşanması
Araba sürerken yolu kaybetme
Toplu taşıma araçlarına yanlış binme
Unutkanlık
Sinirli olma
İki işi aynı anda yapamama
Kelime hatırlama güçlüğü
Kelimeleri yazarken zorluk çekme
Etraftan kopuk hissetme
Mental performansın yavaşlaması
Başlanan işleri bitirememe
Sosyal medyada gereğinden fazla vakit geçirme
Eşyaları bulamama veya kaybetme
Gazete, kitap vs. okurken düşüncelere dalma ve sayfaları farkında olmadan çevirme
Uykulu hissetme
Uykudan yorgun uyanma
Uykuya dalamama
Kolay alınma
Ağlama
Önemli konularda karar verme güçlüğü
Markette gözünün önündeki ürünü görememe
Sorumlulukları unutma
Çene ve eklem sorunu
Diş sorunları
Dikkat dağınıklığı
Konsantrasyon bozukluğu
Düşünceleri toparlayamama
Strese dayanamama
Tepkileri kontrol edememe
Bağırsak sorunu
NEDEN OLUŞUR?
Magnezyum eksikliği
Kansızlık
Uyku sorunu
Tiroit sorunu
B vitamini eksikliği
D vitamini eksikliği
Demir eksikliği
Aşırı çay ve kafein tüketimi
Düzensiz beslenme (hazır gıdalar tüketme veya karbonhidratlı beslenme)
Hormonal dengesizliklerin yaşanması
Kronik toksin yükü ve enflamasyon
Kan-beyin bariyerinin bozulması
Metilasyon bozukluğu
Yoğun çalışma
Şeker hastalığı
Bağırsak geçirgenliği
Yanlış beslenme sonucunda kan şekerinin dalgalanması
NASIL TEDAVİ EDİLEBİLİR?
Düzgün beslenmek çok önemli. Önerilen beslenme programına göre 3 ay boyunca glütensiz, şekersiz beslenmeli ve süt ürünlerinden uzak durmalı.
Açık havaya çıkarak kısa süreli yürüyüşler yapılmalı.
Ağırlıklı olarak taze sebze ve meyve, zeytinyağı, tereyağı, kuru yemiş gibi besinler tüketilmeli.
Fiziksel aktivitelere ağırlık verilmeli.
Ağır metal toksisitesi yaşanması ihtimaline karşı önlem alınması, beyin sisi tedavisinde çok önemli. Bu dönemde mutfakta kullandığınız metal gereçlerin sağlıklı olmasına, yemeklerinizi alüminyum folyo içerisinde pişirmemeye, tüketeceğiniz deniz ürünlerini güvenilir yerlerden satın almaya, kimyasallardan ve deterjanlardan uzak durmaya çok daha fazla özen göstermelisiniz.
Kronik stresi azaltma açısından kaliteli bir uyku düzenine geçmelisiniz
BİLİŞSEL ZORLUKLARI YÖNETME
Zorlu görevleri üstlenmek için en zinde olduğunuz zamanı seçin.
Aynı anda birden fazla işe odaklanmaya çalışmayın.Konsantre olmaya çalışırken dikkat dağıtıcı unsurları azaltın (örneğin radyoyu kapatın, sessiz bir ortama geçin).
Önemli işlerinizi daha küçük adımlara bölün ve mutlaka not alın.
Randevularınızı takip etmek için bir takvim veya gün planlayıcı kullanın.
Telefonunuzdan hatırlatıcılar ayarlayın.
Yaşam alanınızı düzenli tutun.
Cüzdan, anahtar gibi önemli eşyalarınızı belirli bir yerde saklayın.
Gerektiğinde yardım almaktan kaçınmayın.