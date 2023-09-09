Beyine bitiren 9 alışkanlıktan uzak durun. Doktorlar uyarılarını açıkladı

Beyin kaynaklı sağlık sorunları günümüzde artarak sürdürüyor. Doktorlar özellikle 9 alışkanlığın beyine ciddi zararlar verdiğini belirtti.

BEYİN NEDİR?

Beyin (Eski Türkçede meñi, Orta Türkçede mengi ya da meyin), sinir sisteminin merkezi olarak hizmet eden bir organıdır.

Bütün omurgalı hayvanlar ve çoğu omurgasız hayvan -bazı süngerler, knidliler, tulumlular ve derisi dikenliler gibi omurgasızlar hariç- beyne sahiptir.

İŞTE BEYİNE BİTİREN 9 ALIŞKANLIK…

-Olumsuz düşünmek

-Aşırı yemek yemek

-Sağlık sorunlarını görmezden gelmek

-Hareketsizlik

-Tek başına çok fazla vakit geçirmek

-Güneşe yeteri kadar çıkmamak

-Sigara içmek

-Çok yüksek sesle müzik dinlemek

-Yeterince uyumamak

TÜKETİLDİĞİNDE BEYNİ ÖLDÜREN 10 TEHLİKELİ BESİN

-Şeker ve Şeker Ürünleri

-Fastfood

-Kızartılmış Yiyecekler

-Çok Tuzlu Gıdalar

-İşlenmiş Proteinler

-Alkol

-Önceden Pişirilmiş Gıdalar

-Trans Yağlar

-Nikotin

-Yapay Tatlandırıcılar