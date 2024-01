BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yayın Tarihi: 31 Ocak 2024 / 00:01

Beykoz İlçe Sınırları İçerisinde Konumlandırılacak Olan Kullanılmış

Tekstil Atık Kumbaraları Yer Kiralama İşi

İhale İlan Metni

Madde 1 –İdarenin Bilgileri;

İdarenin Adı: Beykoz Belediye Başkanlığı – İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

Adres: Gümüşsuyu Mahallesi Kelle İbrahim Caddesi No: 43 – Beykoz –İstanbul

Telefon Numarası: 444 66 61, e-mail: mkilic@beykoz.bel.tr

Madde 2 – İhaleye İlişkin Bilgiler:

İşin Adı: Beykoz İlçesi sınırları içerisinde tekstil atık kumbaraları yer kiralama işi.

İhale Usulü: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü.

İhalenin Yapılacağı Yer: Beykoz Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu – Gümüşsuyu Mahallesi Kelle İbrahim Caddesi No. 43 34820 Beykoz – İstanbul

İhale Tarihi: 14.02.2024 ve İhale Saati: 10.00

Madde 3- Tekliflerin Sunulacağı Yer, Son Teklif Verme Tarih ve Saati:

Beykoz Belediye Başkanlığı – İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü - 13.02.2024 - 17:00

Madde 4 – İhale Edilecek İşe Ait Bilgiler:

Tekstil atık kumbaraları yer kiralama işi bedeli yaklaşık 175.000,00 TL’dir. İhale katılabilmek için 2886 sayılı Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve aşağıda belirtilen niteliklere haiz olmak şarttır.

Madde 5 – İhaleye Katılabilmek İçin Gerekli Olan Belgeler:

İsteklilerin:

a)-Kanuni ikametgâhı olması,

b)-Türkiye'de tebligat için adres göstermesi,

c)-Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi,

d)-Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

e)-Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, 2024 yılı içinde alınmış, Tüzel kişiliğin siliciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

f)-Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan isteklilerin her biri belgeleri ayrı ayrı sunacaktır.

g)-Vakıf veya dernek olması halinde dernek tüzüğünde veya vakıf senedinde kuruluş gayesine uygun olarak gayrimenkul kiralama, üst hakkı, intifa hakkı edinme vb. hususlarda yetkiye haiz olduğu belirtilmiş olmalıdır. Dernek tüzüğü veya vakıf kuruluş senedi ibraz edilmelidir.

i)-Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,

j)-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

k)-İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi,

l)-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Çevre İzin ve Lisans Belgesi’nin olması,

m)-Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden alınmış borcu yoktur yazısı,

n)-Vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden ilan tarihinden sonra alınmış belge,

o)-SGK'ya borcu olmadığına dair ilan tarihinden sonra alınmış belge,

p)-Tasdikli 2022 veya 2023 yılına ilişkin bilanço ve gelir-gider tablosu,

r)-Geçici teminatın Belediyeye yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu vermesi,

s)-Ortak girişimi halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi,

t)-İhale dosyasının idareden satın alındığına dair (şartname bedeli) makbuzun aslı,

u)-İhale dokümanının tamamının ıslak imzalı ve kaşeli örneği.