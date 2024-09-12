İstanbul'da bomba alarmı! Polisi harekete geçirdi

Beykoz'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikameti Kavacık Mevkii'nde yol kenarında poşet içerisine bırakılmış iki adet pimi çekilmemiş el bombası bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, poşetin içindeki el bombalarını fark etti. Güvenlik amacıyla bölge kordon altına alınarak trafik kontrollü şekilde yönlendirildi. Olay yeri inceleme ekipleri, bomba imha uzmanları eşliğinde güvenli bir şekilde bombaları yerinden alarak, gerekli güvenlik önlemlerini sağladı.

Polis ekipleri, el bombalarının nasıl ve kimler tarafından bırakıldığına dair soruşturma başlattı. Çevredeki güvenlik kameraları incelenerek olayla ilgili detaylar ortaya çıkarılmaya çalışılıyor. Bu olayın bir terör saldırısı girişimi mi yoksa başka bir amaçla mı gerçekleştirildiği ise devam eden soruşturmalar sonucunda belirlenecek.