Beykoz'da çıkan orman yangını söndürüldü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Beykoz'da çıkan orman yangını söndürüldü

Beykoz'da ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan helikopterle ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

İstanbul Beykoz'da geçtiğimiz gün saat 12.00 sıralarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı.

Çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyürken, çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülmeye çalışılırken, alevlere 2 yangın söndürme helikopteriyle havadan da müdahale edildi.

Orman yangını yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından ekipler tarafından kontrol altına alınırken, polisin, yangınla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

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