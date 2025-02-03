Beylikdüzü'nde güvenlik görevlisine silahlı tehdide 3 gözaltı

Beylikdüzü Marmara Mahallesi'ndeki bir sitenin önünde sabah saatlerinde yaşanan silahlı tehdit olayı ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada S.Ü., T.A. ve S.A. isimli şahıslar yakalandı. Güvenlik görevlisini tehdit edip, silahla havaya ateş açan S.A.'nın uyuşturucu etkisinde olduğu tespit edildi.

Şahsın adresinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 40 adet fişek ve 2.39 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan S.Ü. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, T.A. ve S.A. ise adliyeye sevk edildi. Mahkemede ifadesi alınan T.A. adli kontrol şartıyla serbet bırakılırken, S.A. isimli şahıs ‘6136 Sayılı Kanun'a muhalefet ve uyuşturucu madde bulundurma ve uyuşturucu madde ticaretini yapma' suçlarından tutuklandı.

