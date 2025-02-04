Beylikdüzü’nde tır alevler içinde kaldı

İstanbul Beylikdüzü’nde seyir halindeki bir tırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler içinde kalan tır kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 19.00 sıralarında Marmara Mahallesi'nde meydana geldi. Ambarlı limanı yolundan Esenyurt istikametine seyreden 41 AJG 625 plakalı tırın motor bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden sürücü, tırı yol kenarına çekerek durdurdu. Tır, kısa sürede alevler içinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.