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Erken yaşta hafıza kaybettirmeyen besinler hangileri

Bitkilerin de beyne iyi geldiği bilinir ancak bunu birçok kişi kale almaz. Oysa birçok hastalığın çaresi doğada. İşte elimizin altında burnumuzun dibinde olan ve beyni güçlendiren o besinler.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 10:08
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Beyne iyi gelen besinler

Erken yaşta hafıza kaybettirmeyen besinler hangileri
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Beyin tüm organlarımıza hükmeden bir organ. Ne kadar sağlıklı olursa o kadar vücut bütünlüğü de sağlıklı oluyor.

Erken yaşta hafıza kaybının oluşmaması için beynin güçlü olması gerekiyor. Bunun için de yediğimize dikkat etmeli hangi besinlerin beyne yararlı olduğunu billmemiz gerekiyor. İşte beyni güçlendiren o besinler ve faydaları...

Karanfil: Toksinlerin atılmasına ve hücre sağlığının geliştirilmesine yardımcı olan fenoller içerdiğinden sağlığa iyi gelir.

Zerdeçal: İçeriğindeki  kurkumin adı verilen bileşik, Alzheimer hastalığının gelişiminde rol oynar.

Fesleğen: Fesleğen yağı hafızayı ve konsantrasyonu geliştirmek için aromaterapide de kullanılır.

Kekik: Beynin antioksidan kapasitesini artıran flavonoidler içeriyor.

Kaplan otu: Yüksek antioksidan içeriği sinir yollarını uyarır, demans gelişimini yavaşlatır.

Nane: Kaygıyı azaltabilir ve ayrıca öğrenme ve konsantrasyon becerilerini geliştirebilir. Esansiyel yağı, stresi azaltmak ve sinirleri sakinleştirmek için aromaterapide de kullanılır.

Biber: Biber türleri beyindeki beta endorfin sayısını artıran ve bilişsel işlevi artıran, ruh halini iyileştiren ve sakinleştirici bir etkiye sahip olan baharatlı bir madde olan piperin içerir.

Adaçayı: Beyin fonksiyonlarını mükemmel bir şekilde geliştirir ve hafızayı geliştirir. Yüksek tansiyona sahipseniz, tansiyonu yükseltici etkisi olduğu için sadece ölçülü olarak tüketin.

Tarçın: Düzenli olarak tüketilirse yaşa bağlı birçok sinir sistemi problemini tedavi edebilir. Kokusu bile bilişsel işlevi geliştirir.

Biberiye: Kan dolaşımını iyileştirir ve sonrasında beyin güçlenir.

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