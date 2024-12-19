Beyne iyi geliyor! Demansı yok ediyor! Uzmanlar anlatıyor!

Kuruyemişler, içerdiği doğal yağlar ve besin maddeleri sayesinde beyin sağlığı üzerinde olumlu etkilere sahip olmasıyla dikkat çekti.

Yapılan araştırmalar ve uzman görüşleri, kuruyemiş tüketiminin sadece tok tutmakla kalmayıp, aynı zamanda demans riskini de azaltabileceğini gösterdi.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR

Harvard Tıp Fakültesi'nde yapılan bir araştırma, kuruyemişlerin içerdiği sağlıklı yağlar, antioksidanlar ve vitaminler sayesinde beyin sağlığını koruduğunu ortaya koydu.

Dr. Walter Willett, "Kuruyemişler, beyin hücrelerinin yenilenmesini destekleyen E vitamini ve omega-3 yağ asitleri gibi önemli besin maddelerini içerir. Bu, beyin fonksiyonlarını iyileştirir ve yaşa bağlı bilişsel gerilemeyi önleyebilir" dedi.

British Medical Journal'da yayımlanan başka bir çalışma, düzenli olarak kuruyemiş tüketen bireylerin demans ve Alzheimer hastalığına yakalanma riskinin azaldığını gösterdi.

Dr. Martha Clare Morris, "Kuruyemişlerde bulunan sağlıklı yağlar ve anti-inflamatuar bileşenler, beyin iltihabını azaltarak demans riskini önemli ölçüde düşürebilir" ifadelerini kullandı.

UZMAN GÖRÜŞLERİ

Beslenme Uzmanı Dr. Elif Sönmez, kuruyemişlerin günlük beslenme rutinine dahil edilmesinin genel sağlık için faydalı olduğunu belirterek, "Kuruyemişler, içerdiği sağlıklı yağlar ve lifler sayesinde tokluk hissi sağlar ve kilo kontrolüne yardımcı olur. Ayrıca, antioksidan özellikleri sayesinde vücutta serbest radikallerin neden olduğu hasarı önler" dedi.

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Yıldız, kuruyemişlerin beyin sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendirerek, "Düzenli olarak badem, ceviz ve fındık gibi kuruyemişlerin tüketilmesi, beyin fonksiyonlarını iyileştirir ve bilişsel gerilemeyi önler. Bu, özellikle yaşlı bireylerde demans riskini azaltmada önemli bir rol oynar" açıklamasında bulundu.

KURUYEMİŞLERİN DİĞER SAĞLIK FAYDALARI

1. Kalp Sağlığı: Kuruyemişler, kalp sağlığını koruyan omega-3 yağ asitleri ve antioksidanlar içerir.

2. Sindirim Sistemi: Lif açısından zengin olan kuruyemişler, sindirim sistemi sağlığını destekler ve kabızlığı önler.

3. Cilt Sağlığı: Kuruyemişlerde bulunan E vitamini, cilt sağlığını korur ve yaşlanma belirtilerini azaltır.

KULLANIM ÖNERİLERİ

Kuruyemişlerin sağlık faydalarından yararlanmak için günlük beslenme rutinine eklenmesi önerildi.

Ancak, yüksek kalorili olmaları nedeniyle porsiyon kontrolüne dikkat edilmeli. Günde bir avuç kuruyemiş tüketmek, sağlıklı bir yaşam tarzının parçası olarak faydalı.

Kuruyemişler, içerdiği doğal yağlar ve besin maddeleri sayesinde beyin sağlığını iyileştirir ve demans riskini azaltır.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, kuruyemişlerin sağlık üzerindeki olumlu etkilerini vurgulamakta ve düzenli tüketiminin önemini belirtmekte.