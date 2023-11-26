Beyni öldürüyorlar

İşlenmiş gıdalar merkezi sinir sistemine zarar veriyor. Bu de bazı hastalıklara yol açıyor. İşte o hastalıklar ve nedenleri...

Celil Kurşun KAYNAK: Haber Merkezi
Beyni öldürüyorlar

Bazı besinler dejeneratif beyin hastalıklarına yol açarak ileriki yaşlarda Alzheimer'a neden oluyorr. Uzun süreli şeker kullanımı, nörolojik problemlere sebep olur. Ayrıca hafızayı zayıflattığı da tespit edilmiştir. Öğrenme kabiliyetini zaafiyete uğrattığı da ifade edilmektedir. Bu sebeple şekerden uzak durmak gerekiyor.

Montreal Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma fast food ürünlerin beynin kimyasını değiştirdiğini ortaya koydu. Bu durum da depresyon ve anksiyete sorunlarına yol açabiliyor.Fast food ürünlerin içindeki katkı maddelerinin öğrenme bozukluğu, motivasyon eksikliği ve hafıza zayıflığına da yol açtığı kanıtlandı.

Bütün işlenmiş yiyecekler; kimyasallar, katkı maddeleri, yapay tatlandırıcılar ve koruyucular içerir. Bunlar hem çocuklarda hem yetişkinlerde ciddi beyin hasarlarına yol açar.Kızarmış veya işlenmiş gıdalar beyin sinirlerini zedeler. Bazı yağlar ise diğerlerine göre daha zararlıdır. Doğadaki en toksik ve tehlikeli kızartma yağının ise ayçiçek yağı olduğu tespit edilmiştir.

Alkolün karaciğeri iflas ettirdiği bilinmektedir. Ancak az bilinen diğer etkisi de beyni bitirip tükettiğidir. Sağlıklı düşünme yeteneğini zayıflatır, hafızayı da tüketir.Kısa vadede alkol bırakıldığı takdirde etkileri belli bir düzeyde onarılabilmektedir. Ancak uzun süreli kullanımlarda kalıcı hasarlara da yol açabilir.

Fazla ve gereksiz tuz kullanımının zararlarını bilmeyen yok. Ancak bilinmeyen şey, tuzun içindeki yoğun sodyumun beyne de zararlı olduğudur. Çok tuzlu yiyecekler, düşünme yeteneğini zayıflatır ve zekada gerilemeye de yol açabilir.

Proteinler kas yapıcıdır. Et ise en yüksek kalitede ve en zengin protein kaynağıdır. Ancak sosis, salam, sucuk ve benzeri gıdalar gibi işlenmiş proteinlerden uzak durulmalıdır. Doğal proteinler sinir sistemini yapılandırırken işlenmiş proteinler tam tersini yapar. Yani sinir sistemini tahrip eder.

Nikotinin zararları saymakla bitmez. Beyinle ilgili olanına gelince; vücudunuzun en önemli organı olan beyninize kan gitmesini engeller. Kan gitmezse oksijen de gitmez. Bu da beyninizin yavaş yavaş ölmesine yol açar.

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