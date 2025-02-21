Beyninde gizlenen parazit kabusu oldu: Tatil dönüşü acı gerçekle karşılaştı

30 yaşındaki talihsiz kadın üç haftalık Tayland, Japonya ve Hawaii seyahatin sonrasında ilk olarak ayaklarında garip bir yanma hissi fark etti. Bu his, günler içinde bacaklarına yayıldı ve hafif dokunuşlarda bile hassasiyet oluştu. Başlangıçta bu durumu jet lag'e bağlayan hasta, yorgunluk ve baş ağrısı şikayetleriyle acil servise başvurdu. Ancak yapılan ilk muayenelerde herhangi bir anormallik saptanmadı ve evine gönderildi.

Semptomların gövde ve kollara yayılması ve baş ağrılarının şiddetlenmesi üzerine ikinci kez hastaneye başvuran kadının kan testlerinde, bağışıklık sisteminin parazitlere karşı tepkisini gösteren eozinofil adı verilen beyaz kan hücrelerinin sayısında artış tespit edildi. Bunun üzerine beyin omurilik sıvısından örnek alındı ve eozinofilik menenjit teşhisi konuldu. Bu nadir görülen beyin ve omurilik iltihabının en yaygın nedeni, "rat lungworm" olarak bilinen Angiostrongylus cantonensis parazitidir.

Angiostrongylus cantonensis, genellikle Güneydoğu Asya ve Pasifik Adaları'nda, özellikle Hawaii'de bulunan bir parazittir. Parazitin yaşam döngüsü, kemirgenler ve ara konakçı olan salyangozlar veya sümüklü böcekler arasında gerçekleşir. İnsanlar, bu enfekte ara konakçıları çiğ veya az pişmiş olarak tükettiklerinde veya kontamine olmuş sebzeleri yediklerinde enfekte olabilirler. Parazit, insan vücuduna girdikten sonra merkezi sinir sistemine ulaşarak baş ağrısı, ense sertliği, bulantı, kusma, karışıklık ve bacaklarda yanma hissi gibi semptomlara yol açabilir.

Hastanın tedavisinde, 14 günlük antiparazitik ilaç ve sinir sistemi iltihabını azaltmak için steroid tedavisi uygulandı. Altı gün hastanede yatan hasta, semptomlarında belirgin bir iyileşme görülerek taburcu edildi.

Rat lungworm enfeksiyonlarından korunmak için, çiğ veya az pişmiş salyangoz, sümüklü böcek, kurbağa, karides veya tatlı su karidesi tüketiminden kaçınılması önerilir. Bahçe işleri sırasında eldiven kullanmak ve elleri iyice yıkamak, taze ürünleri dikkatlice yıkamak ve parazitin yaygın olduğu bölgelerde çiğ sebze tüketiminden kaçınmak da alınabilecek önlemler arasındadır.