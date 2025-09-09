Beyninde kitle tespit edilmişti! Şarkıcı Lara son durumunu paylaştı

Kaynak: Haber Merkezi
Beyninde kitle olduğu tesit edilen ünlü şarkıcı Lara sosyal medya hesabından son sağlık durumunu paylaşarak 1 kilo aldığını açıkladı.

"Adam Gibi Adam", "Katmer Katmer", "Allah Versin" gibi şarkılarıyla yıldızını parlatan ünlü şarkıcı Lara, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.

hjjh.webp

Geçtiğimiz günlerde beyninde kitle olduğunu duyuran Lara son paylaşımında annesi sayesinde 1 kilo aldığını açıkladı.

BEYNİNDE KİTLE TESPİT EDİLMİŞTİ

İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile mutlu bir evliliği olan ünlü şarkıcı, kısa bir süre önce beyninde kitle tespit edildiğini açıklamıştı.

jj.webp

Lara, birkaç gün önce beynindeki kitlenin iyi huylu çıktığını ancak tedavisinin süreceğini belirtmişti. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve bu süreçte bir hayli zayıflayan ünlü isim son durumunu paylaştı.

lkl.webp

"ANNEM SAYESİNDE 1 KİLO ALMIŞIM"

Ayna karşısında selfie çeken Lara, paylaşımında "Önce Allah sonra annemin sayesinde 1 kilo almışım. Bugünden itibaren her şey bambaşka..." ifadelerini kullandı.

