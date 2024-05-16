Beyonce artık sarışın bomba

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beyonce artık sarışın bomba
Beyonce sarışın haliyle herkesi büyüledi.

Pop müziğin kraliçesi olarak görülen Beyonce, müzikal kariyerinden çok sürekli değiştirdiği saç rengiyle gündeme geliyor.

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Afro-Amerikalı şarkıcı sık sık saçının rengini değiştiriyor. Son olarak saçlarını sarıya boyatan şarkıcı son fotoğraflarını paylaştı.

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Instagram’da 319 milyon takipçisi olan şarkıcı derin göğüs dekolteli siyah elbisesiyle göz kamaştırdı.

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Milyonlarca beğeni alan fotoğrafları görenler gönderiyi yorum yağmuruna tuttu.

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Hayranlarının "Artık o sarışın bir bomba" diye yorum yaptığı Beyonce karın kaslarını da göstermeyi ihmal etmedi.

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