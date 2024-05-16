Beyonce artık sarışın bomba

Pop müziğin kraliçesi olarak görülen Beyonce, müzikal kariyerinden çok sürekli değiştirdiği saç rengiyle gündeme geliyor.

Afro-Amerikalı şarkıcı sık sık saçının rengini değiştiriyor. Son olarak saçlarını sarıya boyatan şarkıcı son fotoğraflarını paylaştı.

Instagram’da 319 milyon takipçisi olan şarkıcı derin göğüs dekolteli siyah elbisesiyle göz kamaştırdı.

Milyonlarca beğeni alan fotoğrafları görenler gönderiyi yorum yağmuruna tuttu.

Hayranlarının "Artık o sarışın bir bomba" diye yorum yaptığı Beyonce karın kaslarını da göstermeyi ihmal etmedi.