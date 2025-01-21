Bıçaklanan genç yakılarak öldürüldü. Bursa'da vahşet

İznik ilçesi'nde "Boyalıca'daki kız arkadaşımın yanına gidiyorum" diyerek motosikleti ile Tacir Mahallesi'ndeki evinden ayrılan Mehmet Karabıyık (18) akşam olmasına rağmen eve dönmedi.

Meraklanan gencin ailesi çocuklarına telefonla da ulaşamayınca kayıp başvurusunda bulundu. Kendisinden bir daha haber alınamayan genç için arama çalışmaları başlatıldı.

İznik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kayıp genci İznik'e bağlı Aydınlar mevkiinde ormanlık alanda ölü buldu. Gencin yakın arkadaşı tarafından önce bıçaklandığı, sonra yakıldığı iddia edildi. Gözaltına alınan genç ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.