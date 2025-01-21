Bıçaklanan genç yakılarak öldürüldü. Bursa'da vahşet

Düzenleme: Kaynak: İHA

Bursa'nın İznik ilçesinde kayıp olan 18 yaşındaki gencin cansız bedeni, ormanlık alanda yakılmış halde bulundu. Jandarma gencin bıçaklandığını sonra da yakıldığını tespit etti. Öldürülen gencin en yakın arkadaşı gözaltına alındı.

İznik ilçesi'nde "Boyalıca'daki kız arkadaşımın yanına gidiyorum" diyerek motosikleti ile Tacir Mahallesi'ndeki evinden ayrılan Mehmet Karabıyık (18) akşam olmasına rağmen eve dönmedi.

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Meraklanan gencin ailesi çocuklarına telefonla da ulaşamayınca kayıp başvurusunda bulundu. Kendisinden bir daha haber alınamayan genç için arama çalışmaları başlatıldı.

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İznik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kayıp genci İznik'e bağlı Aydınlar mevkiinde ormanlık alanda ölü buldu. Gencin yakın arkadaşı tarafından önce bıçaklandığı, sonra yakıldığı iddia edildi. Gözaltına alınan genç ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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