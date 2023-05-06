Biden, borç limiti krizinde Cumhuriyetçileri suçladı

ABD Başkanı Joe Biden, borç limiti çıkmazının, Kongre'deki bazı Cumhuriyetçiler tarafından yönlendirilen "üretilmiş bir kriz" olduğunu söyledi.

Biden, borç limiti krizinde Cumhuriyetçileri suçladı

Biden, "Amerika'da yatırım" konulu toplantının açılışında, bu sabah açıklanan istihdam raporundan iyi haberler geldiğine işaret ederek, geçen ay 250 binden fazla istihdam artışı kaydedildiğini anımsattı.

İşsizlik oranının yüzde 3,4 ile 50 yılın en düşük seviyelerinde olduğuna dikkati çeken Biden, siyahilerin işsizlik oranının da rekor düşük seviyeye indiğini ifade etti.

Biden, üst üste 9 aydır düşen enflasyonun geçen yazdan bu yana yüzde 40 azaldığını vurgulayarak "Açıkçası yapacak daha çok işimiz var ancak doğru yönde ilerliyoruz." diye konuştu.

"Amerika'da yatırım" programından da bahseden Biden, bu konuda ilerleme kaydettiklerini dile getirdi.

Biden, gelecek 10 yılda bütçe açığının yaklaşık 3 trilyon dolar azaltılmasını hedefleyen bütçe teklifine de değinerek, bazı Cumhuriyetçilerin taleplerinin kabul edilmemesi halinde ülkenin temerrüde düşmesine izin verme tehdidinde bulunduğunu anımsattı.

Gelecek hafta Kongre liderlerine temerrüde düşmekten kaçınmaları gerektiğini söyleyeceğini anlatan Biden, harcamaları nerede kısacakları ve vergi sisteminin nasıl adil bir noktaya taşınacağı gibi konuları tartışabileceklerini ancak bunun "borcun temerrüde düşmesi tehdidi" altında yapılmaması gerektiğini vurguladı.

Biden, ülkede son iki yılda büyük ilerleme kaydettiklerini belirterek, tüm gelişmeler sonrasında bütçe limiti çıkmazının Kongre'deki "MAGA Cumhuriyetçiler" tarafından yönlendirilen "üretilmiş bir kriz" olduğunu savundu.

(AA)

Öne Çıkanlar
Karşıyaka Zübeyde Hanım stadının arazisine kimler çökmek istiyor
Karşıyaka Zübeyde Hanım stadının arazisine kimler çökmek istiyor
Bu akşam Yalı Çapkını var mı? Yalı Çapkını 31. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bu akşam Yalı Çapkını var mı? Yalı Çapkını 31. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Aile Sağlığı Merkezlerini sömürü merkezi haline getirmişler!
Aile Sağlığı Merkezlerini sömürü merkezi haline getirmişler!
Sağlıkhane mi ticarethane mi belli değil!
Sağlıkhane mi ticarethane mi belli değil!
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
TRT’de AKP’li yönetime para yağdı. Hilal Kaplan’ın da yer aldığı yönetim kuruluna ödenen ücret 1,5 milyonu aştı Güncel
TRT’de AKP’li yönetime para yağdı. Hilal Kaplan’ın da yer aldığı yönetim kuruluna ödenen ücret 1,5 milyonu aştı
Rüyada göz görmek ne demek? Rüyada göz görmek neye işaret? Rüya Tabirleri
Rüyada göz görmek ne demek? Rüyada göz görmek neye işaret?
Cilt hastalıklarına iyi gelen 4 şifalı bitki Şifalı Bitkiler
Cilt hastalıklarına iyi gelen 4 şifalı bitki
Emekli vatandaş emeklinin içler acısı halini böyle anlattı Güncel
Emekli vatandaş emeklinin içler acısı halini böyle anlattı
Bellingham'ın hocasından Real Madrid iddialarına flaş cevap Spor
Bellingham'ın hocasından Real Madrid iddialarına flaş cevap
Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu ilk kez el ele görüntülendi Magazin
Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu ilk kez el ele görüntülendi
SPK'den iki şirketin halka arzına onay çıktı Ekonomi
SPK'den iki şirketin halka arzına onay çıktı