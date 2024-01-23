Biden seçime katılamayacak

5 Kasım’da yapılacak ABD başkanlık seçimleri için geri sayım devam ederken, yarın New Hampshire eyaletinde düzenlenecek ön seçimlere Demokrat Parti’nin bu eyaletteki yönetimi ile Demokratik Ulusal Komite (DNC) arasında yaşanan anlaşmazlık gündemi sarstı.

Demokratların ABD genelindeki seçim takvimini düzenleyen ve New Hampshire'in seçim takvimindeki yerini değiştirip 3 Şubat'taki Güney Carolina seçimlerinden sonraya alma hazırlığı yapan DNC’nin planı, eyalet yasalarını gerekçe göstererek karara karşı çıkan New Hampshire Demokrat Parti yönetiminin itirazı ile karşılaştı. Bunun üzerine eyaletteki ön seçimlerin daha önceden planlandığı şekilde 23 Ocak'ta yapılacağı açıklanırken, yaşanan karışıklık sebebiyle mevcut ABD Başkanı Joe Biden’ın adının yarın yapılacak ön seçimde kullanılacak oy pusulalarında yer almayacağı belirtildi. Biden'ın seçim ofisinden yapılan açıklamada ise, başkanlık seçimlerinde Biden'ın zaten Demokrat Parti adayı olarak pusulada yer alacağı ifade edilerek, yaşanan karışıklığın seçim sürecini etkilemeyeceği söylendi.

TRUMP'IN ELİ GÜÇLENDİ

Mevcut ABD Başkanı Joe Biden’a başkanlık yarışına bir kez daha gireceğini açıkladığı günden bu yana Demokrat Parti’nin adayı olarak bakılıyor. Minnesota vekili Dean Phillips ile yazar Marianne Williamson'ın isimleri de Demokrat Parti aday adayı olarak oy pusulalarında yer alsa da, Biden'ın adaylığı herkes için kesin olarak algılanıyor. Diğer yandan, Florida Valisi Ron DeSantis'in seçim yarışından çekilerek kendisine destek olacağını açıklamasının ardından Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın eli güçlenirken, Trump'ın 5 Kasım’da yapılacak seçimlerde rakibi Biden'ı zorlayabileceği yorumları çok sık yapılmaya başlandı.