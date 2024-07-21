Biden ve Netanyahu bir araya gelecek

Düzenleme: Kaynak: İHA
Biden ve Netanyahu bir araya gelecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Joe Biden, salı günü bir araya gelecek.

İsrail Başbakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Joe Biden’ın salı günü bir araya geleceğini duyurdu.

Netanyahu’nun çarşamba günü ABD Kongresi'nde bir konuşması yapması beklenirken, yarın sabah saatlerinde ABD'ye hareket edeceği ifade edildi.

BIDEN, COVID-19’A YAKALANMIŞTI

Beyaz Saray, 18 Temmuz’da yaptığı açıklamada, 81 yaşındaki Biden’ın Las Vegas'ta katıldığı etkinliğin ardından korona virüs testinin pozitif çıktığı duyurmuş, Biden’ın aşılı olduğu ve hafif semptomlar gösterdiğini duyurmuştu.

Biden’ın Delaware eyaletinde karantinaya gireceği, bu süre zarfında tüm görevlerini tam olarak yerine getirmeye devam edeceği vurgulanmıştı.

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