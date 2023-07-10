Biden’dan tarihi Vilnius Zirvesi öncesi Londra’ya ziyaret

ABD Başkanı Joe Biden, Litvanya’da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesi İngiltere’yi ziyaret edecek.

Biden’dan tarihi Vilnius Zirvesi öncesi Londra’ya ziyaret

İHA

ABD Başkanı Joe Biden, 11-12 Temmuz’da Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta düzenlenecek kritik NATO Zirvesi öncesi Avrupa ülkelerine yönelik diplomatik temaslarına başladı. İngiltere’nin başkenti Londra’ya gitmek için yola çıkan Biden, önce İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, ardından Windsor Kalesi’nde İngiltere Kralı III. Charles ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Biden, bu ziyaret kapsamında Rusya ve Ukrayna Savaşı, Ukrayna’nın NATO’ya üyeliği ve iklim krizi gibi konuları ele alacak. ABD Başkanı, Londra ziyaretinden sonra NATO Zirvesi’nde konuşma yapmak için Litvanya’ya gidecek. Biden’in Vilnius’teki zirvede Ukrayna’nın NATO üyeliğini kazanmak için ne yapması gerektiğine dair açıklama yapması bekleniyor.

Biden daha sonra Finlandiya’ya ziyaret düzenleyerek başkent Helsinki’de ABD-İskandinav Liderleri Zirvesi’ne katılacak.

Öne Çıkanlar
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
AKP’nin yeni planı deşifre oldu: “Minareye kılıf hazırlığı”
AKP’nin yeni planı deşifre oldu: “Minareye kılıf hazırlığı”
'Çocuğuma bir şey alamıyorum' diyen AKP'li kadın sokak röportajında bakın kimi suçladı
'Çocuğuma bir şey alamıyorum' diyen AKP'li kadın sokak röportajında bakın kimi suçladı
Özgür Demirtaş'tan vergiler ve zam yağmurları için iktidarı kızdıracak yorum
Özgür Demirtaş'tan vergiler ve zam yağmurları için iktidarı kızdıracak yorum
Özkan Uğur kimdir? Özkan Uğur öldü mü?
Özkan Uğur kimdir? Özkan Uğur öldü mü?
Son Haberler
Makas atarak trafiği tehlikeye sokan sürücüye para cezası Güncel
Makas atarak trafiği tehlikeye sokan sürücüye para cezası
Kadir İnanır güzel haberi paylaştı Magazin
Kadir İnanır güzel haberi paylaştı
THY Yönetim Kurulu Başkanı yeni düzenlemeyi duyurdu. Kokpitte namaz kılınacak Güncel
THY Yönetim Kurulu Başkanı yeni düzenlemeyi duyurdu. Kokpitte namaz kılınacak
Eklem ağrılarını yok eden ot Sağlık
Eklem ağrılarını yok eden ot
Eda Taşpınar bikinisinin üstünü açtı yorumları kapadı Magazin
Eda Taşpınar bikinisinin üstünü açtı yorumları kapadı
Eğriçayır balının ‘TA’ değeri ne çıktı Sağlık
Eğriçayır balının ‘TA’ değeri ne çıktı
Hırsızların öğrenmenizden korktuğu 5 akılalmaz hile. Şeytanın bile aklına gelmez Yaşam
Hırsızların öğrenmenizden korktuğu 5 akılalmaz hile. Şeytanın bile aklına gelmez