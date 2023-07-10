Biden’dan tarihi Vilnius Zirvesi öncesi Londra’ya ziyaret

İHA

ABD Başkanı Joe Biden, 11-12 Temmuz’da Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta düzenlenecek kritik NATO Zirvesi öncesi Avrupa ülkelerine yönelik diplomatik temaslarına başladı. İngiltere’nin başkenti Londra’ya gitmek için yola çıkan Biden, önce İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, ardından Windsor Kalesi’nde İngiltere Kralı III. Charles ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Biden, bu ziyaret kapsamında Rusya ve Ukrayna Savaşı, Ukrayna’nın NATO’ya üyeliği ve iklim krizi gibi konuları ele alacak. ABD Başkanı, Londra ziyaretinden sonra NATO Zirvesi’nde konuşma yapmak için Litvanya’ya gidecek. Biden’in Vilnius’teki zirvede Ukrayna’nın NATO üyeliğini kazanmak için ne yapması gerektiğine dair açıklama yapması bekleniyor.

Biden daha sonra Finlandiya’ya ziyaret düzenleyerek başkent Helsinki’de ABD-İskandinav Liderleri Zirvesi’ne katılacak.