Biden’dan yeni bir gaf daha. 28 yıl önce ölen Başkanla karıştırdı

Kaynak: Haber Merkezi
Biden’dan yeni bir gaf daha. 28 yıl önce ölen Başkanla karıştırdı
ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile 28 yıl önce ölen eski Cumhurbaşkanı François Mitterrand’ı karıştırdı. Ölen başkanla konuştuğunu söyledi.

Daha önce yaptığı bir çok gafla gündeme gelen ABD Başkanı Joe Biden bir yenisine daha imza attı.

Biden, Las Vegas'ta düzenlediği seçim kampanyası konuşmasında, seçildiği dönemde G7 toplantısına katılmasına atıfta bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile anısını anlatırken gaf yapan Biden, Macron'u 1996'da ölen eski başkan Mitterand ile karıştırdı.

Biden, "Almanya'dan, pardon Fransa'dan Mitterand bana baktı ve 'Ne zamana kadar buradasın?' diye sordu" dedi.

Beyaz Saray da zaman zaman dil sürçmeleri, boşlukla tokalaşması ve düşmeleriyle gündeme gelen Biden'ın gafını, "Macron" şeklinde düzelterek yayımladı.

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