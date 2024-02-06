Biden’dan yeni bir gaf daha. 28 yıl önce ölen Başkanla karıştırdı

Daha önce yaptığı bir çok gafla gündeme gelen ABD Başkanı Joe Biden bir yenisine daha imza attı.

Biden, Las Vegas'ta düzenlediği seçim kampanyası konuşmasında, seçildiği dönemde G7 toplantısına katılmasına atıfta bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile anısını anlatırken gaf yapan Biden, Macron'u 1996'da ölen eski başkan Mitterand ile karıştırdı.

Biden, "Almanya'dan, pardon Fransa'dan Mitterand bana baktı ve 'Ne zamana kadar buradasın?' diye sordu" dedi.

Beyaz Saray da zaman zaman dil sürçmeleri, boşlukla tokalaşması ve düşmeleriyle gündeme gelen Biden'ın gafını, "Macron" şeklinde düzelterek yayımladı.