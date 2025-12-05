Serhat KAYA – Bilecik / Yeniçağ

Konu ile ilgili Meclis Üyelerine bilgi veren Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Birliğe üye olunması ile ilgili yazılı davet aldıklarını söyledi.

Başkan Subaşı Çevreci Belediyeler Birliğinin üye belediyelere çöp konteyneri tedariki gibi belediyelerin önemli ihtiyaçları ile ilgili ekipman desteği de sağladığını sözlerine ekledi.

Subaşı birliğe, özellikle çöp konteyneri tedarikine çözüm üretmek için üye olmak istediklerini belirtti.

Başkan Subaşı’nın bilgilendirmesinin ardından yapılan oylama ile Çevreci Belediyeler Birliğine üye olunmasına oy birliği ile karar verilirken, birlikte Bilecik Belediyesini temsil etmek üzere CHP’li Belediye Meclis Üyeleri Kutay Tekin ve Mehmet Cansız asil üye olarak, Şahin Yolat ise yedek üye olarak CHP’li üyelerin oyları ile oy çokluğu seçildiler.