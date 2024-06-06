Bilecik’te piknik yapmak yasaklandı

Kaynak: Haber Merkezi
Bilecik’te piknik yapmak yasaklandı

Bilecik Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, kentteki ormanlık alanlarda ateşli ve ateşsiz her türlü piknik türü yasaklandı.

Bilecik Valiliği, konua ilişkin yaptığı açıklamada, 5 Haziran 2024 ile 1 Ekim 2024 tarihleri arasında, Bilecik genelinde; Ormanlık alanlarda ateşli ve ateşsiz her türlü piknik yapmanın kesinlikle yasaklandığı duyuruldu.

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Açıklamanın devamında ancak resmi tescilli orman parkları, tabiat parkları, piknik-mesire alanları ve gerçek/tüzel kişi işletmelerindeki kır lokantalarında, orman yangınlarına karşı alınması gereken tedbirleri içeren eylem planlarının ilgili işletmeler tarafından izin dahilinde olması durumunda saat 21.00’a kadar ateş ve ateşsiz piknik vb. etkinliklerin yapılmasına izin verileceği belirtildi.

Ayrıca, bu alanlarda havai fişek vb. çıkarabilecek yanıcı ve patlayıcı maddelerin kullanılmasına hiçbir şekilde izin verilmeyeceği ifade edildi.

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