Bilen yine çıkmadı. Powerball ikramiyesi 1 milyar dolara ulaştı

Editör: Özge Ceren Çimen

ABD'de son çekilişte 875 milyon dolarlık ikramiyeyi tutturmak için gerekli rakamları bilen olmayınca tutar 1 milyar dolara yükseldi.

Powerball yetkilileri bir basın açıklamasında, arka arkaya 37 çekiliş boyunca ikramiyenin tutturulamadığını söyledi. Büyük ikramiye e n son 19 Nisan 2023'te 252,6 milyon dolarlık ödülle birlikte tutturulmuştu.

Yaklaşık 1 milyar dolarlık tutarın vergilendirmeden sonra 516,8 milyon dolar olması bekleniyor.

Yetkililer büyük ikramiyeyi kazanma şansını 292,2 milyonda 1 olarak açıkladı.