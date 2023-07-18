Bilen yine çıkmadı. Powerball ikramiyesi 1 milyar dolara ulaştı

ABD'nin piyangosu olarak bilinen Powerball'da bilen yine çıkmayınca ikramiye 1 milyar dolara yükseldi.

Bilen yine çıkmadı. Powerball ikramiyesi 1 milyar dolara ulaştı

Editör: Özge Ceren Çimen

ABD'de son çekilişte 875 milyon dolarlık ikramiyeyi tutturmak için gerekli rakamları bilen olmayınca tutar 1 milyar dolara yükseldi.

Powerball yetkilileri bir basın açıklamasında, arka arkaya 37 çekiliş boyunca ikramiyenin tutturulamadığını söyledi. Büyük ikramiye en son 19 Nisan 2023'te 252,6 milyon dolarlık ödülle birlikte tutturulmuştu.

Yaklaşık 1 milyar dolarlık tutarın vergilendirmeden sonra 516,8 milyon dolar olması bekleniyor.

Yetkililer büyük ikramiyeyi kazanma şansını 292,2 milyonda 1 olarak açıkladı.

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