Bilim adamları başımıza ne geleceğini açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Bilim adamları başımıza ne geleceğini açıkladı
Güneş’te 20 yıl sonra en büyük patlama gerçekleşti. Patlamanın etkisiyle oluşan Kuzey ışıklarının başta Avrupa’nın pek çok ülkesi hatta Türkiye’den dahi görülmesi sonrası uzmanlar, en kötü senaryoda uzun elektrik kesintileri ve elektronik cihazların bozulma ve hiç çalışmama olasılığı üzerinde duruyor.

Son 20 yılın en güçlü güneş patlaması yaşandı.

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Patlamayla beraber güneşte yaşanan jeomanyetik fırtına nedeniyle dünyanın pek çok yerinde kuzey ışıkları görüldü.

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Genellikle İsviçre, Norveç gibi kuzey Avrupa ülkelerinde görülen kuzey ışıkları bu sefer Avrupa’nın pek çok ülkesinde görüldü.

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İngiltere, İrlanda, Rusya ve Slovakya görülen ışıklar, Türkiye’de Trabzon ve İstanbul’da da görüldü.

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İstanbul ve Trabzon’da kapalı bir hava olmasına rağmen bulutların arasından görülen kuzey ışıklarıyla ilgili Amerikan Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, jeomanyetik fırtına uyarısında bulundu.

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Jeomanyetik fırtınanın uydu iletişimleri ve güç sistemleri üzerinde etkili olacağı belirtilirken radyo frekansları, navigasyon sinyalleri, elektronik cihazlar ve elektrik şebekeleri üzerinde etkili olacağına dikkat çekildi.

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Cihazlarda yaşanacak aksamanın yanı sıra, saatler sürecek kesintiler ve bazı cihazların hiç çalışmayabileceği aktarıldı.

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En son bu büyüklükte bir patlamanın 2004 yılında yaşandığı belirtilirken patlamanın etkisiyle güçlü enerji dalgalarıyla radyasyon etkisinin artabileceği ancak dünyanın manyetik alanının insanları doğrudan bir etkiden koruduğu belirtildi.

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Diğer taraftan Türkiye’de görülen kuzey ışıklarının kaynağı olan güneş patlamalarının 2025’te daha sık olacağı ve kuzey ışıklarını, kutupların dışında daha orta ve alt enlemlerde de görülme olasılığının artacağı belirtiliyor.

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