Bilim insanları açıkladı. Felç eden ve hatta öldüren besinler belli oldu

Ölümcül olan felce neden olan besinlerin listesinin bilim insanları açıkladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Bilim insanları açıkladı. Felç eden ve hatta öldüren besinler belli oldu

Editör: Naim Arıoğlu

Beslenme, insanlar dahil tüm canlıların yaşamını sürdürebilmek için yaptığı temel eylemlerden biridir. Ancak bazı besinler var ki, yanlış hazırlandığında veya seçilmediğinde vücudumuza zehir gibi zarar veriyor.

İşte bilim insanlarının nitelendirdiği bu besinlerden bazıları…

BADEM

Tatlı bademler sağlıklıdır, ancak acı bademler; vücudunuzun siyanüre dönüştürdüğü ve zehirlenmeye hatta ölüme sebep olabilecek bir madde içerirler. Bu yüzden acı bademlerden uzak durun. Aksi takdirde kanser riskini artırabilir ve zehirlenebilirsiniz.

DOMATES

Domatesin kendisi zehirli değildir, fakat sapı ve yaprakları; kusmaya, şiddetli karın ağrısına yol açabilen bir toksin barındırır. Bu yüzden, domatesi yemeden önce mutlaka sapını ayırın ve öyle tüketin.

PATATES

Patates; kabuğunda ve filizlerinde, solanin adlı zehirli bir madde içerir. Bu nedenle patatesleri her zaman soyarak tüketmemiz gerekir. Özellikle pişirmeden önce soyulmalı. Çünkü solanin adlı bu alkaloit, ancak 243 °C gibi yüksek sıcaklıklarda eriyor. Patates pişireceğiniz zaman, özellikle yeşil filizlerden kurtulmak gerektiğini unutmayın; çünkü bahsedilen toksin, en çok bu bölgelerde yoğunlaşmış durumda oluyor.

MANTARLAR

Mantarlar, tehlikeli olarak bilinen gıdaların başında gelir. Doğada, yemememiz gereken çok sayıda zehirli ve sakıncalı mantar türü bulunur. Dikkatli olmazsak birçok olumsuz sonuçla karşılaşabiliriz. Bu nedenle mantar alacağınız zaman kesinlikle marketten alın. Eğer mantar toplamaya doğaya giderseniz çok dikkatli olun. Yoksa kendinizi zehirleyebilirsiniz.

BALON BALIĞI

Balon balığı yemek çok risklidir. Bu balığın derisinde ve organlarında saldırgan bir zehir bulunur. Bu zehri hiç küçümsemeyin. Çünkü yenirse bir insanı felç edebilir, hatta öldürebilir.

KİRAZ

Yaz mevsiminde yediğimiz bu meyveyi herkes sever. Ayrıca kirazı yerken birçok kişi çekirdeklerini de yutuyor. Bunu yaparken ne kadar zararlı olduğunu da bilmiyoruz. Çünkü çekirdekleri, hidrojen siyanür adı verilen bir madde içerir. Bu da vücudumuz için zehirlidir.

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