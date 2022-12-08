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Bilim insanları uyardı. Komşu gürültüsü böyle ölüme götürüyor

Bilim insanlarının keşfi şok etti. Araştırmacılar göre; Komşu gürültüsü kalp hastalıklarına neden olabileceğinin ortaya çıkması dikkat çekti.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 13:59
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Bilim insanları uyardı. Komşu gürültüsü kalp hastalıklarına neden olabilir. Komşu gürültüsü ölüme götürüyor

Bilim insanları uyardı. Komşu gürültüsü böyle ölüme götürüyor
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NTV’nin haberine göre; Bilim insanları, komşulardan gelen gürültünün, inşaat gürültüsü gibi diğer seslerden daha rahatsız edici olduğunu keşfettiği bildirildi.

Araştırmacılar, bunun nedenini, komşu gürültüsünün düzensiz ve aniden olması ile ilişkilendirdi. Ayakları yere vurmak ve bir şeyleri düşürmek ise en rahatsızlık verici sesler olarak açıklandı. Uzmanlar, bu tür seslerin kalp hastalıklarına yol açabileceğini ifade etti.

Kanada Ulusal Araştırma Konseyi için Kanadalı, Koreli ve Alman uzmanlar, farklı kentsel gürültü kirliliği türlerinin bina sakinleri üzerindeki etkisini araştırmak için çeşitli deneyler yaptığı bildirildi.

Kentsel alanlarda son on yıllarda artan nüfus yoğunluğu ve 2020'nin başlarında evden çalışmanın artmasıyla, sorunun gelecekte herhangi bir önlem alınmadığı takdirde daha da kötüleşeceği dile getirildi.

PANDEMİ DÖNEMİNDE ŞİKÂYET ARTTI

Amerika Akustik Derneği Toplantısı’nda sunulan çalışma bulgularına göre özellikle pandemi döneminde komşulardan gelen gürültü kirliliği şikâyetleri oldukça arttı.

Örneğin İngiltere'deki belediyelere 450 bin gürültü şikâyeti yapıldı, bu her 70 saniyede bir, bir kişinin komşusunu şikâyet etmesi anlamına geliyor. Araştırmacılar bu rakamın 2019'dan 2020'ye kadarki pandemi öncesine göre yüzde 10 daha yüksek olduğunu vurguladı.

Örneğin İngiltere'deki belediyelere 450 bin gürültü şikâyeti yapıldı, bu her 70 saniyede bir, bir kişinin komşusunu şikâyet etmesi anlamına geliyor. Araştırmacılar bu rakamın 2019'dan 2020'ye kadarki pandemi öncesine göre yüzde 10 daha yüksek olduğunu altını çizdi.

Çalışma katılımcıları daha sonra hoparlörler, kulaklıklar ve sanal gerçeklik kulaklıkları kullanılarak çeşitli seslere maruz bırakıldı. Bilim insanları katılımcılardan, rahatsızlık seviyelerini sıfırdan 100'e kadar bir ölçekte derecelendirmesini istedi.

Sonuçlarda, katılımcıların darbe seslerini müzik veya konuşma gibi sürekli seslerden daha rahatsız edici buldukları ortaya çıktı.

LKALP HASTALIĞI UYARISI

Çalışmanın yazarlarından Markus Mueller-Trapet, “Bu tür istenmeyen seslere uzun süre maruz kalmak potansiyel olarak kalp hastalıklarına ve uyku bozukluğuna yol açabilir” ifadelerini kullandı. 

Araştırmacılar, ayrıca çalışma bulgularının mimarları ve bina müteahhitlerini sunulacağını ve bunun daha yaşanabilir kentsel alanların oluşturulmasına yardımcı olacağını dile getirdi.

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